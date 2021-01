Renzo Olivo, el Ilusionista que sueña con sanar viejas heridas y recuperar la fantasía

Inspirado, como cuando se le anima a cualquier fantasía adentro de la cancha, Renzo le contó a La Capital cómo llegó a este presente, el por qué de las decisiones y hasta ahondó en esas marcas del pasado que en distintos tramos de la carrera lo condicionaron. Tanto, como aquellos grandes episodios que lo pusieron en un lugar de exposición para el que no estaba preparado. Haber sido campeón de Copa Davis en 2016, parte del único equipo argentino que lo logró, no fue gratis, como tampoco lo fue aquella terrible victoria de 2017 en Roland Garros en la que eliminó en la mismísima cancha central al favorito local y ex Top Ten Jo-Wilfried Tsonga. Fue aquel día en el que le habló al público en francés tras la victoria. En el mismo francés que de chico lo hacía llorar. Tras la euforia, el desmoronamiento y tras un 2020 de buenas señales, este reinicio. "Estaba necesitando un tipo serio que me genere confianza, un tipo ganador", dijo el Ilusionista sobre su nuevo coach y también reconoció que hubo un tiempo en el que "no hice las cosas como las tenía que hacer", pero "ya está, no me puedo permitir más errores".

—¿La mudanza a Buenos Aires para hacer base allí mientras estés en Argentina fue una decisión difícil?

—Me mudé a Buenos Aires porque Edu (Eduardo Schwank, con quien venía trabajando desde el año pasado) ya no podía viajar más por su hijo, así que me tuve que venir a Capital y formé el equipo con Javier Frana y Tony Pastorino; voy a estar con ellos esta temporada. Voy a estar bastante en Rosario pero haré base en Buenos Aires. Lo decidí hace un mes y fue todo de golpe. De chico me mudé a Francia solo y después de eso me quedó un poco de rechazo de irme a vivir a otro lado. A los 20 también probé con Buenos Aires pero me costó mucho y me volví a Rosario y nunca más me fui. Tomé la decisión porque Javi Frana está acá y no me quedaba otra. Siendo muy chico perdí muchas etapas y me quedó una secuela de esa situación.

—¿Cómo se dio lo de Frana?

—Un par de entrenadores se me ofrecieron, aunque estaba entre estos dos. Lo de Javier se dio con Edu en la última gira, en Brasil. Estábamos buscando entrenador, se estaba complicando y justo se presentó esta oportunidad. A mí me surgió lo de Tony y por otro lado Frana siempre me encantó, pero lo veía medio lejano. Edu me dio la idea y me ayudó. Javier confió mucho y eso fue espectacular.

—¿Qué era eso que te encantaba de él?

—La manera de relatar y de comentar para ESPN siempre me llegaba, me gustaba mucho, lo veía un tipo serio. El siempre fue muy codiciado por los jugadores pero era como inalcanzable. Hace algo de dos años se largó como entrenador y ahí bueno... A ver, a los tenistas, creo que al 90% le encantaría entrenar con él, el tema era que lo veíamos lejano. Se habla muy bien de él en el circuito, no hay nadie que te diga que no relata muy bien y eso llama mucho al jugador. Los jugadores siempre lo vieron así. Como entrenador obviamente que es distinto pero ya cuando tienen ese ojo como tiene Javier, te das cuenta. Inclusive tiene la capacidad de llegarle a la gente que no está en el tenis, así que cuando los que sí estamos en el tenis lo escuchamos explicando cosas de un partido decimos "wow, este sí que sabe mucho". Lo más importante es que te sabe llegar, eso es muy valioso, porque por ahí hay muchos exjugadores que han estado 3, 4 del mundo o entre los 10 y no te saben expresar lo que él expresa.

—Antes que un gran comentarista fue un gran jugador, ¿esa parte tiene un significado especial?

—A Javier ni llegué a verlo jugar, pero sé que en el tenis es un gran referente. A mí me dejó más del lado de comentarista, porque yo de hecho el primer día que llegué y entrené con él no tenía ni idea si era zurdo o derecho, no tenía idea de cómo jugaba. Bueno, zurdo sí sabía (risas), pero tampoco es que conocía tanto más. Fue cómico.

—¿Cómo fue ese primer entrenamiento entonces?

—Llegué ese primer día desde Rosario y entrené con Guido Pella, tranquilo. Me marcó un par de cosas y después hablamos como tres horas, de lo que yo pienso, de lo que estaba viviendo y de un montón más, me dio su punto de vista. Después nos fuimos conociendo en cancha, es un tipo súper intenso en el sentido que ve muy bien al tenis e intenta corregir bastante, está todo el tiempo corrigiendo, una faceta que no le conocía. Es intenso, nos vamos conociendo. Al principio fue más intenso y después uno va poniendo más el piloto automático y se adapta. El jugador al entrenador y el entrenador al jugador, estamos en una etapa de conocernos aún.

—¿Qué estabas necesitando como jugador para ir a buscar a un entrenador como Frana?

—Más que nada estaba necesitando un tipo serio que me genere confianza, un tipo ganador. Por ahí perdí un poco mi confianza en estos últimos años, éste que pasó me sentí mejor pero Edu (Schwank) me ayudó mucho porque es ganador y te da seguridad. Ya con él venía sumando y ahora siento que con Javi tengo una cuota más de confianza. A mí me llega y me da confianza y creo que eso es clave, era lo que estaba buscando. Siento que eso es lo más importante, la base para partir, empezar a jugar bien de verdad.

—¿Cuándo fue la última vez que te sentiste jugando como querés?

—A principios de año me sentía jugando bien pero estaba medio solo, viajaba solo, después por suerte viajé con Edu a dos torneos, que fueron Punta del Este y después Chile (fue semifinalista), me fue muy bien. Después pasó lo de la pandemia. Ahí me sentía bien y pensé en eso de que estaba necesitando alguien que me brinde confianza y sea ganador. Edu lo logró. Venía sin una persona indicada que me ayudara en eso.

—Es difícil porque vos también tenés un carácter fuerte...

—A mí lo que me pasa bastante es que tengo un carácter muy fuerte y cuando no tengo plena confianza en el entrenador es cuando empiezo a actuar de mala manera. Pero bueno, la verdad es que ahora me siento en buenas manos y eso me da tranquilidad como para confiar e ir para adelante. Vengo con buen nivel, los resultados después pueden llegar y ahora le agregué esta cuota de confianza de entrenador que va a ser clave.

—¿Qué pasó en estos años en los que fuiste decayendo después de dos temporadas fantásticas como las de 2016 y 2017?

—Tuve dos años en los que digo, me tomé unas vacaciones largas, dos años muy malos míos. Creo que no pude lidiar con algunas situaciones. Tenía que convivir con una presión extra de que por ahí ya estaba Top 100, había jugado Copa Davis (y ganado, en 2016) y por ahí los ojos estaban más puestos en mí que nunca. No lo supe manejar bien, tampoco tuve a alguien al lado para que me mantenga en línea, que me mantenga centrado. También pasaron cosas personales que no pude llevar bien y el tenis se me empezó a desviar, lo empecé a poner en segundo lugar y eso acá no se perdona. Es una cadena de cosas, ¿viste? No entrenás de la misma manera y empezás a tener un dolorcito, algunos calambres… Mi cabeza y mi actitud empezaron a bajar, no tenía confianza, estaba bastante negativo y lo negativo se engancha de lo negativo.

—¿Sentís que hiciste muchas cosas mal?

—No hice las cosas como las tenía que hacer, suspendía las giras para volverme, no entrenaba de la misma manera, todas esas cosas. La verdad es que son cosas que me tienen que servir para aprender. Ya está, ya tengo 28 años y siento que ahora no puedo cometer más esos errores. Si no se dan con los resultados, no se dan, pero bueno...

—Lo interesante es que tu camada, esa de los 28 años, está consiguiendo grandes resultados. ¿Es un aliciente de que la edad no impida recuperar el nivel?

—Con 28 años me siento muy bien, físicamente muy bien, así que la edad no es algo que me preocupe en lo más mínimo. Lo tomo como algo positivo, cometí los errores que cometí y ya tengo la experiencia y el físico óptimo. Entonces, por ahí si a los 23 o 24 estaba pleno de físico, hoy tengo más experiencia en otras cosas, lo tomo así, como que tengo el combo.

—¿Momentos lindos como ser campeón de Copa Davis en 2016 o ganarle a Tsonga en la mismísima Philippe Chatrier de Roland Garros en 2017 son cosas que pueden influir para mal si no se está apuntalado?

—No tener a alguien bajándome un poco de línea y esas cosas me jugó en contra, no lo manejé de la mejor manera. Las expectativas en mí eran mucho mayores y un poco las críticas me empezaron a golpear, me tiraron para abajo. En ese momento no pude ver como un desafío lo que había pasado.

—¿Pese a eso te desvela volver a ponerte la camiseta argentina?

—Ni hablar, la Davis está siempre presente. Es una cuota pendiente también que tengo, porque me hubiese gustado seguir jugando, me quedé con que jugué un par de partidos en esa serie (la primera que derivó en el título, con triunfo ante Polonia de visitante. Afrontó dobles y el single con la eliminatoria sellada, el quinto punto). Después sentía que podía estar jugando con el Peque (Schwartzman), con Guido (Pella) y los demás, que podía estar representando al país. Así que obviamente tengo esa cuota pendiente.

—Pero sos uno de los único siete tenistas argentinos que tiene una réplica de la Ensaladera en su casa, la que le dan a los campeones.

—Es un orgullo, la verdad. Tener la Davis en casa. Fui partícipe del camino.

—¿Cuál es el principal objetivo para 2021?

—Intento tener objetivos de rendimiento y creo que con eso van a venir los resultados, aunque obviamente que estamos poniendo la cabeza para estar ahí en las grandes ligas, compitiendo con los mejores, pero es largo el camino. Lo primero sería entrar de nuevo a los 100 y después apuntaremos a lo que sea. El foco está en eso.