Reinatti, tras su debut en la primera de Newell's: "Sentía que era el momento" El arquero, que terminó con el arco en cero en su presentación ante Atlético Tucumán, dio detalles de lo que fue su primer partido en la máxima categoría Por Hernán Cabrera 3 de diciembre 2024 · 08:47hs

LA CAPITAL/Leonardo Vincenti "Esta camiseta no la voy a regalar, la voy a encuadrar y me la voy a quedar", contó el arquero ,Josué Reinatti.

Si hay algo que no se puede negar de Josué Reinatti es la gran personalidad que ha mostrado: desde picar un penal en una definición por penales para darle a Newell's el pase a las semifinales en el torneo de reserva del semestre pasado, hasta este debut en primera división. En un momento donde las papas queman, sacó a relucir su templanza tras su primer partido en el arco Rojinegro. "Estuve muy tranquilo, en ningún momento sentí nerviosismo. Las primeras pelotas me dieron mucha confianza para seguir jugando y quedé muy contento con el debut. El ambiente fue hermoso y la gente se sintió", sentenció.

Reinatti relató cómo fueron los días previos y el instante en el que el entrenador, Mariano Soso, le confirmó que le llegaba su gran oportunidad: "Terminé el partido con reserva, fui a entrenar al otro día y ahí me avisó Soso. En el primer momento no caí, cuando pasaron los días iba cayendo muy de a poco, pero me lo tomé muy tranquilo porque sentía que era la oportunidad".

"Esperé mucho tiempo esta chance, mi familia se vino en auto desde Rosario. Les agradezco un montón", resaltó mirando de reojo a su papá y hermanos que habían llegado desde Rosario para hacerle el aguante en su presentación ante Atlético Tucumán. El árbitro del encuentro, Pablo Echavarría, no tuvo contemplaciones en su debut y le mostró apenas comenzado el encuentro una amarilla por demorar la salida que lo condicionó, aunque no se arrepiente: "Tenía que tener esa tranquilidad para no apurarme. Una amarilla no me hace nada".

Lo que se viene para el arquero El futuro a corto plazo pondrá a Newell's ante dos rivales que pelean cosas valiosas. Reinatti es un arquero que juega al límite, a veces arriesgando de más, pero él siente que es su sello y es apoyado por el plantel: "Todos mis compañeros me felicitaron. Yo tengo ese juego, siento que es mi fuerte y me gusta arriesgar mucho".

Lucas Hoyos perdió la titularidad por una lesión que le demandará muchos meses de recuperación, mientras que Ramiro Macagno no fue tenido en cuenta para arrancar por decisión del técnico. Más allá de las diferentes situaciones, los dos arqueros estuvieron cerca del juvenil que tenía su debut. "Me hablaron mucho, me dieron mucha confianza. Somos un grupo de arqueros que nos queremos un montón. Estoy contento porque siempre están apoyando", contó. No habrá regalo para familiares ya que para Reinatti la noche del 2 de diciembre de 2024 no será una más, que marcará el inicio de una carrera importante para su vida. Es por eso que el arquero se quedará con la primera casaca que usó en primera división ante Atlético Tucumán: "Esta camiseta no la voy a regalar, la voy a encuadrar y me la voy a quedar".