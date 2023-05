Regional del Litoral: Duendes le ganó a Jockey en Plaza

Otro que jugó en cancha prestada por tener la suya suspendida fue Old Resian. Y corrió la misma suerte. Cayó en el Hipódromo ante Santa Fe Rugby 24-21, que acortó la distancia con su vencido. El que se cortó solito fue Gimnasia y Esgrima, que en Paraná volvió a dar muestra de su poder ofensivo y se impuso a Rowing 34-22. Finalmente, en lo que fue la sorpresa de la jornada, Crai superó a Estudiantes 28-21. Uni tuvo fecha libre.

Con estos resultados las posiciones quedaron de la siguiente manera: Gimnasia, 43 puntos; Old Resian, 38; Santa Fe Rugby, 33; Estudiantes, 26; Duendes, 24; Jockey Club, 20; Universitario, 15; Rowing, 14 y Crai, 13.

Síntesis

Jockey Club 21. Guido Cella (F. Vieitez), Alejo Pereyra Tauzy (L. Vignau) (A) y Kyan Collins; Marcos Lorenzini (N. Minoldo) y Francisco Brasca; Sebastián Binner, Máximo Oliveros y Emiliano Ferrari; Alejo Sugasti (A) y Juan Albertengo; Ignacio Calvo, Fermín Vergara Oroño (M. Ferrario) (J. Lovell), Guido Pedregoza (A) y Gonzalo Prunotto; Joaquín Fanjul.

Duendes 27. Francisco Angaroni (F. Gómez) (A), Bernardo Lis y Federico Bautista (F. Rodríguez); Pedro Rivas (A. Pardini) y Federico Ciancio; Marcos Simioni (A), Nicolás Sánchez y Matías Landi; Juan I. Araujo y Patricio Rodríguez Vidal (G. Francescángeli); Martín Pellegrino, Guido Chesini, Joaquín Brogliatti ) (A) y Juan Rapuzzi; Felipe Roldán.

Progresión

PT: 2’ try de I. Calvo (JCR); 7’ penal de P. Rodríguez Vidal (DRC); 13’ penal de J. Albertengo (JCR); 22’ try de A. Sugasti (JCR); 26’ try de B. Lis (DRC); 33’ y 44’ goles de P. Rodríguez Vidal (DRC) por tries de F. Bautista y M. Landi.

ST: 11’ try de M. Ferrario (JCR); 21’ try Chesini (DRC) y 33’ penal de J. Fanjul (JCR)

Cancha: Plaza Jewell. Arbitro: Federico Longobardi.

Segunda División

Por la úndecima fecha del torneo de Segunda División, Los Caranchos derrotó a Provincial 39-7 y comparte el primer lugar en las posiciones junto a Círculo Rafaelino, que en la jornada sabatina derrotó a La Salle 35-32. Logaritmo, en tanto, cayó ante Alma Juniors 42-39.

Posiciones: Círculo Rafaelino y Los Caranchos, 40 puntos; Jockey (VT), 39; Alma Juniors, 34; La Salle, 25; Tilcara, 23; Logaritmo, 12; Provincial, 5 y Universitario (SF) 0.