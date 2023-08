Regional: al Litoral le llegó la hora de la verdad

En la primera semifinal estarán frente a frente Gimnasia, el campeón vigente, y Duendes, el mayor ganador en la historia del TRL, que accedieron a esta instancia de manera diametralmente opuesta. Por un lado el mens sana lo hizo con varias fechas de anticipación con un equipo bien definido que no sufrió demasiados cambios y mostró momentos de un rugby superlativo. El verdinegro, en tanto, sufrió la baja de varios de sus mejores jugadores en puestos claves para jugar en distintas franquicias profesionales y lo sintió a lo largo del torneo. El nivel no fue el mismo y perdió algunos partidos que normalmente no perdía, algo que casi le cuesta caro ya que logró la clasificación en la última fecha, en una lucha encarnizada con Estudiantes, Old Resian y Jockey Club.