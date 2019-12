Prácticamente no hay deportista argentino que no se desviva por estar alguna vez ante Diego Armando Maradona. La mayoría considera esa posibilidad como un privilegio enorme. Juan Martín López, uno de los emblemas de Los Leones campeones olímpicos, lo sabe y por eso aprovechó su momento con el Diez, a pleno. En agradecimiento le obsequió esa camiseta argentina preciada, la que tocó la gloria máxima en los Juegos Olímpicos de Río 2016.

“Diego, yo sé que el Nº (el 17, el que él usa) por ahí no te gusta. Pero esta camiseta es campeona olímpica, tiene suerte, tiene buena vibra, buena energía. Te la quería dar a vos, que la tengas vos porque sos lo más grande que hay”, le dijo el Gato del hockey al ídolo más grande del fútbol, ayer en el predio donde entrena Gimnasia, en Estancia Chica y luego de asistir con un par de amigos.

El video de López, que el propio jugador subió a Instagram, se viralizó inmediatamente. Y luego de un par de horas, el polifuncional hombre de Los Leones le dejó algunas sensaciones a la consulta de Ovación: “Lo noté recontra lúcido, con humor, muy gracioso tirando chistes. Fue una alegría verlo bien, haberlo encontrado así y que haya sido tan generoso y tan humilde para regalarnos unos minutos con él, poder charlar, conversar”. Y como si hiciera falta, el Gato remarcó: “Esto fue algo que no me lo olvido nunca más, me lo llevo para siempre”.

Pese a ser hincha de Racing, el campeón olímpico de 2016, siente por Diego el mismo idilio que la mayoría que los deportistas argentinos. De hecho Diego ya había visitado a Los Leones en 2015, cuando lo conocieron. De ese encuentro, contó López: “Diego se acordaba todo, hablamos de hockey y de los Juegos Olímpicos que son lo que se viene (en 2020)”.

El Diez también tiene idilio por otras disciplinas en las que hay presencia argentina. Supo acompañar a Las Leonas en momentos difíciles, como en los Juegos de Atenas 2004, cuando les habló en el vestuario luego de que perdieran las semifinales ante Holanda por penales y les pidió que no agachen la cabeza. De aquel momento quedó la anécdota que cuenta que Luciana Aymar se le escapó a las enfermeras que la cuidaban en el control antidóping y corrió por el estadio para verlo al Diez.