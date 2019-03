Refuerzos para reforzar, no pasear

Refuerzo: pieza o reparo que se pone para hacer más sólido o resistente algo. Ayuda, socorro o complemento. Significado que entrega la Real Academia Española (RAE) a esa palabra. En el último mercado de pases, como en otros tantos, Newell's salió a la búsqueda de jugadores que cumplieran ese requisito y con la billetera que tiene a mano. Que es verdad que es escasa, pero el club hizo una inversión y con sueldos importantes. Y a la luz de los hechos falló en la elección porque no cumplieron a las expectativas de "refuerzos", a tal punto que hoy sólo Maxi integra el equipo principal de los últimos nombres que arribaron en esa condición.

"Los que vinieron en el mercado de pases lo hicieron para ser suplentes de los pibes que hoy están en primera", declaró ayer el director deportivo Sebastián Peratta entregando una lectura muy diferente a la lógica. Esa que indica que un refuerzo llega para ser titular y porque, supuestamente, es mejor que el que está en el plantel. Por supuesto que se puede fallar en la elección, pero no tanto. Tampoco se debería sostener que arriban para hacerle sombra a los pibes inexpertos en una situación tan intensa y/o crítica en la que se encuentra la entidad por el promedio.

Siempre es más lógico aceptar los errores —no sólo Peratta, sino también el resto de la dirigencia— y lo atinado es sostener que se falló en la elección de futbolistas que ni siquiera solicitó Bidoglio. El único que llegó a su pedido es Insaurralde (tampoco funcionó hasta el momento). Newell's otra vez la pifió más allá de que cuenta con un escaso presupuesto y, por el momento, lucen la camiseta rojinegra, pero sólo en los entrenamientos. A tal punto que algunos ni siquiera aún debutaron como Gabrielli y Biancucchi. Si no hay dinero porque el juez Fabián Bellizia, encargado del paraguas judicial, no autoriza entonces tampoco se debería traer por traer para calmar al afuera. Que es en realidad a lo que se teme. Pensando a futuro, Newell's tiene una sola bala y no puede fallar. Los próximos refuerzos que el club salga a buscar tendrán que venir, pero no para ser suplentes o pasear. Si no para jugar y ser titulares.