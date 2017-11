Refuerzos de los que se espera un mayor aporte

Al frente. El Colo Gil no encontró su mejor fútbol y fue perdiendo espacio en el equipo. Romero es otro de los que se espera algo más.

A excepción de Zampedri, los jugadores que sumó Central en el último mercado de pases no pudieron entregarle un salto de calidad al equipo

Si Paolo Montero tuvo que pegar el portazo y dejar Arroyito como consecuencia de que los resultados no se dieron dentro de lo esperado fue porque el DT uruguayo no pudo encontrarle la vuelta a un equipo en el que los jugadores que estaban ya en el club no rindieron en la forma adecuada y los que llegaron como refuerzos jamás pudieron aportar el salto de calidad al que se aspira cada vez que se sale en busca nuevos valores. Cabe la mención de que Fernando Zampedri es uno de esos jugadores que llegaron y hoy es ni más ni menos que el goleador de equipo, lo que hace, sin dudas, el mejor y más destacados de los refuerzos. El resto, un mercado de pases más en el que la realidad toma una cierta distancia con las expectativas.

La fuerte inversión realizada por parte de la dirigencia es el punto de partida a través del cual pueden tejerse los primeros análisis. Y el rendimiento del equipo, lo que sostiene la idea de que frente unos cuantos millones de dólares invertidos, la realidad futbolística debiera ser otra, un poco más llevadera, sobre todo en lo que hace al tránsito en la Superliga.

Son varios los costados a partir de los cuales abordar el análisis del rédito que entregan los refuerzos. Y está claro que aún restan res partidos para que el semestre baje el telón, pero igualmente ya hay material más que suficiente para sostener algunas consideraciones puntuales, sin demasiado margen de error.

Cuando se hace mención a que Zampedri es, por lejos, la mejor adquisición de las seis que se hicieron es porque reúne unos cantos requisitos básicos. Es de todos ellos el jugador que más minutos en cancha tiene, pero sobre todo el que más rédito entregó por tratarse justamente del goleador del equipo. Está claro que por su posición en la cancha no se lo puede medir con un mediocampista o un defensor, pero el hecho de, hasta aquí, haberle hecho honor a su función no es poca cosa.

De la llegada de los refuerzos, Central disputó 13 partidos (9 por la Superliga y 4 por Copa Argentina) y es precisamente Zampedri quien se encuentra un par de escalones sobre el resto en cuanto a los minutos jugados. Sobre 1.170 minutos tiene 1.014 en cancha (87 por ciento).

Pero más allá de ese tiempo en cancha, o de goles convertidos, de asistencias o lo que fuere, está el rendimiento y el aporte que cada uno de ellos le haya brindado al equipo. Desde ese punto de vista también aparecen las evoluciones en las que se hace difícil encontrar ese aporte de calidad.

Un caso emblemático es el de Leonardo Gil, por quien Paolo Montero (sin dudas el principal responsable del armado de este plantel) tanto insistió, a tal punto de que en un determinado momento de la pretemporada puso en duda su continuidad si el acuerdo con el Colo no se cerraba rápidamente. Es que el volante fue apenas una alternativa par el banco de suplentes para Leonardo Fernández, en el partido ante Talleres. Y no sólo eso. En Formosa, en lo que fue el desafío más importante del semestre para el canalla (semifinal de Copa Argentina), también quedó relegado por ese mismo entrenador que tanto lo elogió y que tanta fuerza hizo para que llegara.

Y como Gil podría nombrarse a Fernando Tobio (llegó sobre el inicio del torneo y fuera de forma física), al uruguayo Santiago Romero, al chileno Alfonso Parot (pese a no descollar fue, después de Zampedri, el que más jugó). La situación de Marcelo Ortiz (desde hace un par de semanas lesionado) casi que ni merece ponerse a la altura de los otros casos porque vino, según dicen, para "completar el plantel", aunque objetivamente su llegada también deba ser tomada en el marco de los refuerzos.

En una entrevista con Ovación, los máximos responsables de la dirigencia canalla advirtieron de que muchas veces hay tiempos que respetar y que la adaptación de la mayoría de los jugadores no se logra de la noche a la mañana. También es cierto que en Central los tiempos generalmente no abunden y que las urgencias se transformen en exigencias mayores. Hasta aquí, otra vez, lo que hay es una inversión que transita por un camino distante de los rendimientos esperados.