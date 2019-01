Refuerzos para esquivar el cupo

Ex Arsenal. El zaguero central Lisandro López ya fue dirigido por Alfaro en Sarandí.

Los defensores Kevin Mac Allister y Lisandro López se sumarán a Boca para descomprimir el tema del cupo de extranjeros en el plantel que ahora dirige Gustavo Alfaro. También está al caer Damián Pérez, otro lateral argentino.

Mac Allister, de 21 años, llega desde Argentinos Juniors a préstamo por 18 meses a cambio de 200.000 dólares, con una opción de compra de 1.200.000. "Viene a jugar como lateral derecho, pero también puede desempeñarse por el otro lado. Como tenemos el problema del cupo de extranjeros, había que ir por un jugador nacional. Y Kevin nos pareció la mejor opción", explicó Alfaro.

El joven lateral surgido en La Paternal se sinceró al confirmarse el traspaso: "Se me presentó la oportunidad y es imposible decirle que no a Boca, es el club en el que todo jugador quiere estar. Cuando me lo comunicaron me empezó a pasar de todo por la cabeza".

Por el lado de López, de 29 años, quien estaba en Genoa de Italia, donde jugo solo dos partidos en el último semestre, su pase pertenece al Benfica y jugará en Boca a préstamo por un año y medio. Se espera que el zaguero central llegue hoy a Buenos Aires. "Lo de Lisandro está casi todo arreglado", comentó el DT xeneize, quien ya dirigió a López en Arsenal.

El entrenador del actual bicampeón argentino también dirigió en Arsenal al lateral izquierdo Damián Pérez, de 30 años, quien rescindió la semana pasada con Colo Colo de Chile y podría acordar su incorporación a Boca en los próximos días.

En el rubro ventas, y ya caída la operación por el uruguayo Nahitan Nández, la prensa italiana publicó ayer que la Roma reflotaría las gestiones por el volante colombiano Wilmar Barrios.

El plantel xeneize trabajó ayer por la tarde en Ezeiza de cara al encuentro ante San Martín de San Juan, el jueves a las 21 en la capital cuyana por una fecha pendiente de la Superliga. Mientras que el domingo recibirá a Godoy Cruz en la Bombonera.

¿Te gustó la nota?