Referentes, la selección y Diego

¿Influye en algo que en Central puede haber de titular sólo un jugador de la casa como Ledesma (está en duda Joaquín Pereyra) contra varios de Newell’s, donde se destacará la presencia de Maxi Rodríguez?

En nuestro caso, al contar con jugadores como Maxi (Rodríguez) o el Gato (Formica), pese a que no podrá jugar, ya les habrán dicho y marcado al resto de los compañeros de qué se trata un partido así para la ciudad. Los dos son líderes positivos, al igual que Alan Aguerre. Ellos hablan muchos con los chicos y eso es importante. En este sentido estamos tranquilos porque contamos con gente de la casa. Sobre todo ante tantos fichajes, que deben saber de qué se trata esto. (Duscher)

Aldo (Duscher) termina de decir una gran verdad. Cuando tenés grandes referentes marcan ese sentido de pertenencia. Hay que decirles de buena forma al resto que uno vive acá y darle a entender lo que es este clásico para nosotros. Por suerte, y más allá de que tendremos a Jeremías (Ledesma) entre los once, por suerte el plantel cuenta con varios futbolistas de gran recorrido, que ya ganaron algo con esta camiseta y no hace falta explicarles qué se jugarán el domingo. A eso hay que agregarle que la gente espera ver que todos corran, que pongan huevos y después si pueden que plasmen el talento que tienen. Pero ojo que en el mundo escasea el talento. Son muy pocos los que lo tienen. Por eso, el compromiso en este tipos de partidos es todo. Y en Central eso está marcado. Además, el futbolista sabe que si le errás acá quedarás marcado para siempre. (González)

¿Kily por eso remarcás que es un clásico único?

Por eso, considero que este clásico es diferente a todos. Y eso que con Aldo (Duscher) tuvimos la suerte de disputar varios en otros clubes. Pero como un Central-Newell’s no hay. Acá te tensás todo. Tenés otro tipo de responsabilidad. Sabés bien qué te jugás. Y quien no entiende esto, se complica. Hasta Di María o Messi te lo dirían si estuvieran acá ahora. Este clásico es otra cosa. Y eso que ellos se cansaron de jugar grandes partidos. Pero el sentido de pertenencia que dan los dos clubes de acá no lo da ningún otro en ninguna parte del mundo. El día a día es terrible. Incluso no es casual que no podamos jugar amistosos. Sólo por partidos del torneo local. (González)

Ni por Copa Argentina pudieron jugar con público y lo hicieron a puertas cerradas en Arsenal.

Ves, ahí tenés otro ejemplo. Fue una cosa de locos jugarlo en cancha de Arsenal. Ojo que más allá de eso, esto es un deporte y hay que desdramatizar un poco todo porque tampoco podemos vivir en medio de la locura. (González)

Es que se fue todo para el otro extremo. Es una locura. Esto es fútbol y hay que vivirlo como tal, más allá de las responsabilidades que amerita todo clásico porque es obvio que jugamos para ganar. (Duscher)

¿Las piernas pesaban más en estos partidos?

Se sienten diferentes. Sabés que jugás otro tipo de partido. Tenés que dar mucho más. Te genera otra emoción. (Duscher)

No sé si pesan más pero aseguro que lo jugás con el corazón y con todas las ganas del mundo. (González)

¿Se acuerdan en qué partido jugaron juntos?

No, no me acuerdo pero jugamos, eso aseguro. (González)

Sí, en Ecuador con la selección que dirigía Pekerman. Jugué por izquierda de doble cinco junto a Cambiasso. (Duscher)

Fue cuando perdieron 2 a 0 de visitante, el 4 de junio de 2005 en Quito.

Seguro que nos sacaron a los dos después de eso. (Duscher)

Ah, cierto (risas). Sí, ahora lo recuerdo bien. (González)

¿Qué les genera que Diego Maradona haya vuelto a dirigir y en nuestro país?

Felicidad total. De hecho cuando me enteré lo llamé y hablamos un rato. También charlé con el Gallego (Méndez). Me pone muy feliz verlo dentro de una cancha. Además, lo que generó en Gimnasia es impresionante. Logró, entre otras tantas cosas, que los hinchas se olviden o no hablaran más del descenso. Tuve la suerte de tenerlo en su momento como compañero en una cancha y vestuario y para mí Diego es todo. Maradona es Argentina. Todos queremos que le vaya siempre bien. Quien no quiere a Maradona no quiere a su mamá. Verlo en la cancha del lobo me generó mucha emoción. (González)

El Diego es todo. Creo que verlo en una cancha nos pone feliz a todos. Además, se lo ve contento, demuestra que le gusta estar en una cancha y para el fútbol argentino es algo muy bueno porque es el más grande de todos. (Duscher)