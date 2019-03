Recuperando soldados

Diego Cocca tendrá varios días por delante para preparar el partido ante Argentinos Juniors, lo que le permitirá trabajar sobre varios futbolistas que se repusieron o se recuperan de sendas lesiones. Sin dudas el jugador más importante que al flamante entrenador canalla le interesará tener en condiciones es Matías Caruzzo, quien jugó su último partido frente a Lanús.

Desde el miércoles, que fue el primer día que Cocca pudo trabajar con el plantel, el defensor se movió de manera normal. La lesión de Caruzzo fue un desgarro en el sóleo en cancha del granate, lo que hizo que se quede afuera en todos los encuentros que fueron dirigidos por Paulo Ferrari.

Para esta semana estaba previsto que el jugador realice algunos trabajos con el grupo y otros de manera diferenciada, pero por ahora se viene moviendo de buena manera, sin molestias. De seguir así, Cocca podrá contar con él para el choque en La Paternal.

Otro que se sumó al grupo es Gonzalo Bettini (distensión en el isquiotibial derecho), quien debió ser reemplazado en el entretiempo en el partido copero contra Gremio. No obstante, con Parot ya recuperado y Nahuel Molina como titular en los últimos partidos, habrá que ver qué es lo que decide Cocca, si le devuelve el lugar a Bettini o si se mantendrá con el chileno y el ex Boca dentro de los once.

No es menor tampoco el dato de que Jarlan Barrera también está recuperado. En realidad lo que se estaba haciendo con el colombiano era un reacondicionamiento físico por disposición del cuerpo técnico que encabezaba Ferrari. De hecho estaba en condiciones de jugar ya contra San Lorenzo, pero el Loncho decidió no arriesgarlo por su inactividad, por eso se quedó afuera de los 18.

Mientras, Claudio Riaño todavía no se pudo acoplar al grupo. El delantero fue excluido del banco a horas del partido contra el Ciclón (lo probaron por la mañana en Arroyo Seco) por una molestia muscular y aún se entrena aparte, pero el cuerpo técnico confía en que estará a disposición para el próximo compromiso por la Superliga.

Quien no podrá estar seguramente es Jonás Aguirre. El volante zurdo también sufrió un desgarro en el isquiotibial izquierdo frente a Gremio, pero todavía no está recuperado y estiman que por más que la próxima semana se sume al grupo no llegará al ciento por ciento.