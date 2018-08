Recuperados y listos para la acción

Los planetas siguen alineados en el universo auriazul. Está a la vista que Gonzalo Bettini, Oscar Cabezas, Néstor Ortigoza y Marco Ruben son algunos de los jugadores determinantes en la consideración de Edgardo Bauza, quien ayer recibió muy buenas noticias. ¿Qué significa esto? Los cuatro profesionales se recuperaron de sus respectivas molestias y hoy estarán firmes entre los titulares a la hora de hacer el ensayo futbolístico de cara al desafío del cercano domingo ante Racing, desde las 11, donde Central no sólo buscará mantenerse al tope de la Superliga en soledad sino volverse de Avellaneda con el arco y el honor invictos.

El presente le sonríe al Patón y al resto de la comunidad canalla. El eficaz andar del primer equipo sigue nutriendo la ilusión en todo Arroyito por más que la rueda del torneo local recién dio tres vueltas. Racing es la próxima estación. Ahí estará el elenco del Chacho Coudet deseoso de tumbar el muro defensivo que hasta el momento construyó Bauza y su fiel equipo de colaboradores.

No caben dudas de que será un partido en el que ninguno de los dos regalará nada, pese a los disímiles estilos y actualidad que los rodea. Central viene viento en popa. Y, de no mediar imponderables, el entrenador canalla podrá disponer por quinta vez consecutiva (incluyendo el desafío ante Juventud Antoniana por Copa Argentina) de los mismos apellidos para salir desde el vamos en el Cilindro, que seguramente ofrecerá un marco exigente tras la eliminación de anoche de la Copa Libertadores a manos de River.

Es que ayer el experimentado entrenador auriazul recibió con buenos ojos una gran noticia que certifica que cuatro de sus pilares están aptos para la acción luego de acusar respectivas dolencias. Tales los casos de Gonzalo Bettini, Oscar Cabezas, Néstor Ortigoza y Marco Ruben.

Por el lado de Bettini, Ovación constató anoche que como el lateral derecho venía acusando molestias en el tobillo tras el partido ante Talleres el cuerpo técnico decidió pararlo en el inicio de la semana de trabajo a modo de prevención. En ese aspecto, el Patón y sus ayudantes tienen como manual de estilo acudir a los recaudos necesarios ante la mínima duda que acuse un jugador o perciban desde el staff si el profesional no está ciento por ciento para entrenar.

Optan por hacerlo descansar uno o dos días para luego sí mandarlo al ruedo nuevamente. Por eso el ex Banfield se movió aparte durante el martes y ayer. Sin embargo, hoy hará fútbol desde el inicio entre los titulares. Incluso el propio defensor le confesó a este medio estar mejor del pie.

El caso Cabezas marca como primera medida que el colombiano padeció una sobrecarga en el aductor en el primer tiempo ante San Martín. Si bien terminó en cancha el pasado domingo por la labor que realizaron los kinesiólogos en el entretiempo, lo cierto es que el martes acusó molestias cuando el pelotón se reencontró en el country para encarar la semana de entrenamiento.

Automáticamente el cuerpo técnico decidió que realizara una rutina específica para evitar un posible dolor de cabeza si era exigido de arranque. Fue por eso que se movió aparte durante dos días, aunque hoy ya estará firme para hacer fútbol en Arroyo Seco con el resto de los pesos pesados

Por el lado de Néstor Ortigoza hay que destacar que ayer se reintegró al grupo tras cumplir con una sesión puntual el martes debido a un golpe sufrido ante los tucumanos. El Gordo, según detallaron desde las entrañas del plantel, jamás estuvo en duda para jugar ante Racing. Edgardo Bauza, más que agradecido por poder contar con su jugador fetiche si se quiere.

Y por el lado de Marco Ruben, lo mismo. El atacante apareció en la práctica argumentando un dolor tras el partido ante el Santo. Automáticamente le dieron licencia para que realice un plan en el gimnasio, pero ayer el capitán entrenó a la par del grueso en el entrenamiento matinal realizado en el country de Arroyo Seco con normalidad.

En consecuencia, los canallas tienen a todos los soldados a disposición para tratar de noquear a la brevedad al Racing del Chacho y mantenerse en la cima de la Superliga de manera solitaria. El equipo del Patón para el domingo saldrá otra vez de memoria.

Estará conformado por Jeremías Ledesma; Gonzalo Bettini, Matías Caruzzo, Oscar Cabezas y Alfonso Parot; Federico Carrizo, Leonardo Gil, Néstor Ortigoza y Washington Camacho; Fernando Zampedri y Marco Ruben.