Recta final para 190 mil jóvenes en Santa Fe Juega

Comienzan las finales del Santa Fe Juega 2019, el programa provincial deportivo y artístico con 190 mil jóvenes de más de 300 localidades. La primera de nueve fechas comenzará hoy con tiro deportivo sub 15, en la ciudad de San Carlos.

La próxima de este mes continuará con karate sub 15, el 25 de agosto, en Las Parejas.

Seguirán el basquet 5x5 sub 15 y sub 17; fútbol 7 sub 14 y sub 16 y boccia (bochas adaptado), el 27 y el 28 de agosto en Rafaela.

Y luego será el turno de los encuentros de taekwondo sub14, lucha grecorromana sub14 y lucha libre sub 14, todos el 31 de agosto en Santa Fe.

Los encuentros continuarán en septiembre. De esta forma, se definirán los equipos y deportistas que representarán a la provincia en los Juegos Nacionales Evita, un certamen que reunirá a 20 mil jóvenes , entre el 6 y el 11 de noviembre en la ciudad de Mar del Plata.

El secretario de Desarrollo Deportivo de la provincia, Pablo Catan, explicó que “Santa Fe Juega es un ejemplo de política pública, que en 2013 tuvo 73 mil participantes y en esta edición alcanzó los 190 mil. Desde el gobierno provincial consideramos al deporte como un derecho y lo garantizamos dando participación a cualquier joven de la provincia", aseguró.