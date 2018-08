El achicamiento del Estado por parte del gobierno nacional no sólo alcanzó al presupuesto de las universidades públicas sino también al deporte de alto rendimiento. Hace unos meses, el periodista Ernesto Rodríguez, de Olímpicos Argentinos, había publicado que el Enard evaluaba un "fuerte recorte de becas que podría afectar al 32% de los deportistas que reciben alguna clase de ayuda" del ente creado por ley en 2009. En estricto off algunos funcionarios habían deslizado que el Enard cambiaría su perfil: se abocaría al altísimo rendimiento y sacaría del sistema a deportistas y entrenadores de las categorías sudamericana y parasudamericana. Dado el nulo apoyo que recibieron estas jugadoras del waterpolo Sub 18, parece que la información fue correcta.