Si hay algo a lo que se aferra Diego Cocca en este inicio de torneo es a la cautela. Lo mismo hizo apenas llegó al club con un torneo empezado. Y ahora, con dos partidos ya jugados, pero, fundamentalmente, dos ganados, el técnico parece lejos de creer que está todo hecho. Es más, pone el largo camino que resta por recorrer para moderar cualquier dislate emocional de parte de alguien. "Entiendo la ansiedad del periodismo, de la gente, pero nosotros pensamos que tenemos 35 encuentros y recién van dos", esgrimió el técnico canalla en relación a lo que pasó, pero sobre todo con lo que vendrá.

"Siempre creemos que el más importante es el que viene. Hoy la final es San Lorenzo y después pensaremos en Patronato", abundó Cocca, quien lo que jamás se atrevió a poner en duda es el impacto emocional que generan los triunfos. "Por supuesto que ganar siempre ayuda, pero nosotros tenemos que tomar los parámetros necesarios y no dejarnos llevar por el resultado. En estos dos partidos se hicieron muchas cosas bien, pero hay otras por mejorar. Hicimos hincapié en estas semanas y por eso la intensidad fue máxima", dijo.

El técnico no quiso entrar en detalles sobre el equipo que pondrá en cancha mañana (ver página 2), pero sí advirtió que en esta ocasión le resultó "más difícil" tomar una decisión y que eso se debe "justamente por el esfuerzo que les pedimos a los jugadores, que es lo que en su momento habíamos hablado". Y agregó: "El objetivo es que todos me la compliquen lo máximo posible porque eso hablaría muy bien del nivel de competencia interno que pretendemos. Vamos camino a eso y en estas semanas se mejoró muchísimo en ese sentido. Tendré variantes en el banco y estaré más convencido de poder usarlas. Ojalá la próxima semana tenga este mismo problema para armar el equipo".

En estas últimas semanas Cocca tuvo tiempo (al igual que la mayoría de los entrenadores) para machacar sobre cosas puntuales, como poner a punto a los futbolistas que "llegaron sobre la hora" y para apoyarse en "la confianza" de los que vienen jugando. Cree que esa confianza será clave para ir "a una cancha difícil" y ante "un rival que tiene muchos jugadores de calidad. Vamos con respeto, pero sabiendo que tenemos que hacer nuestro partido".

Eso sí, lo de "cancha difícil" Cocca lo dijo por lo que significa enfrentar a San Lorenzo y no por la racha negativa que arrastra Central visitando al ciclón, al que no vence en el Nuevo Gasómetro desde 2005. "En lo personal no me interesa. Nosotros estamos escribiendo una historia nueva, la nuestra y no nos fijamos lo que pasó antes. Nos preparamos para competir y los jugadores ya lo hicieron para ir a una cancha difícil como la de Tucumán, desde donde pudimos llevarnos los tres puntos. Con humildad y respeto iremos a buscar eso".

Reserva