Un hincha de Central denunció que fue a correr la maratón del club con "un mensaje de paz" y no la pudo completar por las agresiones y amenazas que recibió por parte de quienes participaban de la misma.

Jorge Marcote intentó correr con una remera con los colores de los dos clubes más importantes de la ciudad y con la frase "Por una sociedad en paz", y al no poder hacerlo exhibió su angustia a través de su perfil de la red social Facebook.

"Triste.. verdaderamente triste por no haber podido correr la maratón de mi propio club divulgando el mensaje de todos los días. Ver chicos que no entendían cómo otros me llenaron de amenazas y agresiones. Escuchar a personas que me pedían por favor que me fuera porque no podían controlar a... ¿cuántos... tres... cinco???", escribió en junto a una serie de fotos que se sacó durante la jornada de hoy vistiendo la doble camiseta de Rosario Central y Newell's Old Boys.