El ala dura de la dirigencia de Central citó a Leo Fernández el pasado martes a la tarde para charlar en profundidad sobre la lista de lesionados que tiene el plantel profesional. En el cónclave, que también mutó en otros aspectos deportivos, se evaluó la chance concreta de sumar a otro preparador físico para que oficiara de una especie de coordinador. Incluso ese apellido que se puso sobre la mesa del prolongado diálogo fue el de un conocido de la casa: Ernesto Colman. Sin embargo, esto quedó en stand by. Eso sí, desde la comisión auriazul consensuaron ayer mismo junto al cuerpo técnico incorporar oficialmente hoy al profe Francisco Senor, quien es especialista en datos de sistemas, match análisis y GPS. La idea es recalcular y potenciar el trabajo que viene haciendo Horacio Rogolino en pos de evitar nuevos dolores de cabeza.

La charla entre Fernández y los pesos pesado de la directiva fue en la sede canalla. Se desarrollaron varios temas, aunque el eje fue la faz física que tanto preocupa y ocupa al mundo auriazul. Y no es para menos debido a la serie de bajas que viene sufriendo el equipo por diversos motivos.

En principio, algunos mostraron la clara intención de repatriar a Ernesto Colman, quien estuvo en el club en el proceso que encabezó Eduardo Coudet. El convite no cayó mal, pero el PF tiene algunas posibilidades de sumarse a la selección Sub 20 y por eso no hubo avance ayer.

"Era la idea pero Leo (Fernández) luego habló y se llegó a un acuerdo para dejar todo como está, al menos hasta que finalice el torneo. Pero a la vez se decidió hacer oficial la inclusión al equipo de trabajo del plantel profesional de Nacho Senor, quien es un especialista en GPS, entre otros temas", deslizaron anoche por lo bajo desde Central en torno a lo que será hoy una de las noticias del día del mundo centralista.

Incluso, luego de la práctica matinal habrá una conferencia de prensa donde estarán el director deportivo Mauro Cetto, el entrenador Leo Fernández, los profes Horacio Rogolino, Marcelo Geralnik y el mencionado Senor, quien en realidad viene trabajando desde hace varios días en el club, pero ahora lo hará con mayor ingerencia.

Con respecto a Senor hay que destacar que en su currículum figura que fue coordinador del área preparación física de la Academia Coria Tenis, profesor de educación física y coordinador del área preparación física juvenil del Club Atlético del Rosario.

Leo Fernández logró mantener el equipo de laderos, pero además tendrá "un nuevo integrante" de manera oficial para recalcular la preparación física que tanto dolor de cabezas le viene dando a todo Central.

Sin dudas que la seguidilla de lesiones es un tema que copó la agenda canalla.