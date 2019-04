Realmente Gio la rompió

Por algo el presidente de Real Madrid, Florentino Pérez, lo tiene en la mira a Giovani Lo Celso. Al menos eso es lo que trascendió mediáticamente, aunque las prioridades para este mercado de verano sean el belga Eden Hazard y los franceses Paul Pogba y Kylian Mbappé. Pero Lo Celso, aquel volante que maravilló cuando tenía puesta la camiseta de Central en el ciclo de Eduardo Coudet, se empecina en convencer a los merengues con goles y grandes actuaciones. Ayer metió un doblete, el primero desde que está en la liga, en el triunfo 2 a 1 de Betis ante Villarreal.

Si Lo Celso se pone para la próxima temporada la camiseta de Real Madrid será por una recomendación de Jorge Valdano. El ex jugador de Newell's y campeón del mundo en México 86 mantiene una gran relación con Florentino Pérez y aprovechó ese contacto para decirle al presidente merengue que Gio reúne todas las características para jugar en la Casa Blanca.

Igual, no será una negociación sencilla. No porque Real Madrid no tenga cerca de los 100 millones de euros que se hablan como inversión. Sino porque en el medio de una posible negociación habrá que negociar con Betis, el actual club del ex volante canalla. La historia sería más o menos así. Betis acordó con PSG francés la cesión de Gio hasta el 30 de junio a cambio de 3 millones de euros y una opción de compra de 25 millones, a la que se le descontarán los 3 que ya abonó en su momento. Incluso, Betis ya informó que hará uso de la opción de compra y hasta le comunicó a PSG que la forma de pago será en 3 pagarés de un poco más de 7 millones de euros cada uno y también planea firmarle una cláusula que rondaría los 100 millones.

Justamente la cifra que estaría dispuesto a pagar Real Madrid, cuya intención es reducir el monto de esa cláusula con la inclusión en la negociación de jugadores como el delantero Mariano, el lateral izquierdo Theo Hernández y el marroquí Achraf Hakimi, quien se encuentra a préstamo en Borussia Dortmund.

"No sé nada sobre mi posible venta a Real Madrid. Son cuestiones que se manejan en los medios, pero yo tengo la cabeza puesta en Betis y en tratar de que el equipo termine arriba en la liga", expresó Gio cuando lo consultaron sobre la chance de ir al Real.

Por lo pronto, Lo Celso hace méritos con goles para que Real lo incorpore para la próxima temporada. El ex Central ilumina a Betis y saca la cara cuando el equipo más lo necesita. Como ocurrió ayer por la 31ª fecha de la liga española.