Real ganó por penales

El Atlético Madrid del Cholo Diego Simeone y el rosarino Angel Correa se quedó sin nada en los penales. Real Madrid lo superó 4 a 1 desde los doce pasos luego de un entretenido 0 a 0 que no pudo romperse ni siquiera en el alargue de la final de la Supercopa de España que se jugó por primera vez en Arabia Saudita.

El partido fue no apto para cardíacos y que el marcador no haya sido abierto no significó tedio ni por asomo. El cero tuvo como grandes responsables a los arqueros, ya que el colchonero Oblak y el merengue Courtois se quedaron con varias chances clarísimas de gol durante los 120 minutos.

El planteo del Aleti fue claro desde el vamos: un partido donde el roce y la fricción llevaran el terreno a lo físico. Lo logró en el primer tiempo, mientras que en el complemento los de Zidane salieron con todo y cerca estuvieron de convertir.

Pero la paridad determinó llegar al alargue y ahí se vieron las situaciones más claras, en la que tanto Oblak como Courtois se transformaron en baluartes. Angelito Correa tuvo el triunfo en sus pies, pero el arquero merengue se quedó con una pelota que tenía destino de red.

El Real jugó los últimos 5 del alargue con 10 hombres después de que Federico Valverde recibiera la roja tras una falta sobre Álvaro Morata,quien se enfilaba solo frente a Courtois. El defensor salió aplaudido por sus hinchas.

Así las cosas llegaron los penales y el equipo del Cholo estuvo bastante flojo. Saúl la estrelló en el palo, Courtois se lo atajó a Thomas y Trippier anotó el único remate desde los 12 pasos, mientras que Carvajal, Rodrygo, Modric y Sergio Ramos no fallaron y el título se fue para la casa blanca.

El derby madrileño fue para el Real y reeditó la final de la Liga de Campeones en 2016, en la que también venció al Atlético en los penales. Además fue la tercera final perdida por Simeone contra el clásico rival de la capital española y la novena copa ganada por el DT merengue Zinedine Zidane, sobre nueve disputadas.