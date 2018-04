Razones conocidas e imponderables

La generación de Maxi, Scocco, Formica y Osella llevaron a Newell's a esta copa. Y el plantel que heredó el halago quedó claro que no está hoy a la altura internacional. Las razones ya son conocidas y encima se agregaron imponderables. Sobre que no le sobra nada al equipo de De Felippe se le sumaron complicaciones. Una en los últimos días. La otra, a último momento. Como la lógica indicaba, finalmente Luis Leal ni siquiera fue al banco y Daniel Opazo tuvo una chance que no aprovechó. Y cuando no había dudas en ningún otro puesto, a Ibáñez lo afectó un cuadro febril y debió volver Pocrnjic, que retornó después de larga ausencia. Y le fue mal.

El edema muscular no desapareció totalmente y Leal no fue arriesgado. Le hubiera convenido no someterse al desgaste del viaje a Curitiba y quedarse a recuperarse en Rosario. Parecía que Alexis Rodríguez lo reemplazaría, pero entró Opazo, al que nunca le llegó la pelota y peleó en soledad arriba por disputarla. Fue reemplazado al final por el propio mellizo y antes fue amonestado por un codazo que pudo merecer más.

La sorpresa fue la presencia de Pocrnjic, que no jugaba desde el 4 de marzo, ante Banfield, por un desgarro en el aductor. Ibáñez había copado la parada en los tres palos pero un cuadro febril lo dejó afuera. Fue al banco porque no había otro arquero. Y a Lucho no le fue nada bien, sobre todo por la responsabilidad directa en el primer gol de Paranaense, cuando calculó mal en la salida tras el córner desde la izquierda y Pablo se elevó fácil para cabecearla a la red.

La falta de variantes leprosa se vio reflejada también en los cambios. El equipo entró con cuatro de los jugadores surgidos de abajo (Varela, Rivero, Torres y Fértoli), más otro juvenil como Opazo, y las tres variantes fueron por chicos, más allá de que Denis Rodríguez tenga un poco más de experiencia.

Excepto Torres, que fue el que más intentó y tuvo un remate de media distancia en el complemento, y Fértoli, que en su único intento le cruzó un pase atrás a San Román que el lateral tiró a cualquier lado, ninguno de ellos pudo hacer pie y el partido copero en Curitiba les quedó grande. Cabe aclarar, a los experimentados mucho más.