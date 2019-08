Rápido retorno y amistoso mañana

Lejos de extender el descanso, el plantel canalla retomará hoy los entrenamientos, pese a que tendrá dos semanas de trabajo (el próximo fin de semana no habrá fecha por las Paso). Sin dudas lo más importante será el amistoso de mañana ante Sarmiento de Junín, en el que jugarán aquellos futbolistas que no vienen con ritmo, que jugaron poco o no lo hicieron ante Talleres. Entre ellos estarían Lucas Gamba, Sebastián Ribas e incluso Nicolás Colazo. Otros que podrían sumar minutos serían Ortigoza y Novaretti.

Mientras, la base del equipo titular entrenará más liviano, aunque para esos jugadores está previsto un amistoso para el sábado (el rival aún no se definió). La idea de Cocca es que el equipo no sienta el parate del fútbol argentino.