Antes de meter de lleno la cabeza en el encuentro de Copa Libertadores, el miércoles ante Deportes Tolima de Colombia, Boca tenía que cumplir con otro "requisito" impuesto en la agenda. Hacer primar la lógica, la diferencia de categoría y ganarle a Estudiantes de Río Cuarto en el debut de Copa Argentina. Lo hizo: fue 2 a 0 en Mar del Plata e inmediatamente el plantel viajó a Buenos Aires para enfocarse en el viaje a la ciudad cafetera y en un encuentro que será crucial para sus aspiraciones de avanzar.

Ayer, el plantel cumplió con trabajos regenerativos para aquellos que jugaron en el José María Minella y fútbol para que los que no lo hicieron porque fueron reservados para enfrentar a Tolima, la base de los habituales titulares.

Como el DT Gustavo Alfaro pretende poner toda la carne al asador el miércoles, ayer miró de cerca los movimientos de Esteban Andrada, Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Mas, Nahitan Nández, Sebastián Villa, Emanuel Reynoso y Darío Benedetto, todos los que estarían desde el arranque en Colombia.

El equipo se completaría con Lisandro López, Iván Marcone y Mauro Zárate, quienes sí jugaron ante Estudiantes de Río Cuarto, pero trabajaron liviano. Justamente Mauro Zárate volvió a marcar, el segundo gol, y ratificó su gran momento en la delantera xeneize, incluso cuando ingresa desde el banco.

La disyuntiva es la de cada semana: ¿sigue Carlos Tevez de titular o tiene que entrar Zárate? Por ahora las puertas parecen abiertas para el ex Vélez, pero no por el DT sino por las circunstancias, ya que Carlitos no llegaría al encuentro con Tolima por la lesión que padece en la rodilla.