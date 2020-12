Emocionante. Increíble. Para aplaudir de pie. Así fue el cierre del TC Mouras en La Plata, con Ian Reutemann que era el campeón hasta faltando 5 giros. Con Marcos Castro que intentó serlo también. Con Christian Ramos, el que llegó como líder y gran favorito a la última pero que para consagrarse necesitó sufrir hasta lo indecible. Y hasta con Otto Friztler ganando al fin en un año lleno de roturas de motores, sino hubiera estado peleando también. El piloto de Humboldt no tenía consuelo cuando debió llevar el Dodge al box. Hizo todo para consagrarse aún sabiendo que sus chances no eran tantas. Pero le quedan dos consuelos: si hubiera terminado 2º como al momento del abandono no se hubiera coronado, hubiera precisado ganar. Y por otro lado, ascendió con Ramos y diez pilotos más al TC Pista. Brillante para el pibe de 17 años de apellido ilustre, pero que se destaca por sí solo.