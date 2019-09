Ramallo ya se replica como sede

Campeones Sub 16. Los jugadores Conde y Belfiore.

Durante tres días y con la disputa de 180 partidos se desarrolló el fin de semana en Ramallo el 1º Campeonato Nacional de beach volley de menores FeVA, un torneo que se replicará el año próximo en la misma localidad, como sede anfitriona.

Participaron 112 jugadores de las categorías Sub 14, Sub 16 y Sub 18. En la 16, se consagraron campeones Lucas Conde (hijo del campeón mundial de beach volley) y Tobías Belfiore.

Además, el evento contó con las presencias de Georgina Klug, quien hizo podio en Toronto 2015 y Río 2016; con Delfina Villar (YOG 2018 Bs. As.) y con Martín Conde, campeón mundial en Austria 2001.

Con la organización de la Federación Bonaerense de Voleibol, a cargo de Guillermo Paskan, más de diez provincias se reunieron en la costa del Paraná, donde se definió el campeón nacional de menores FeVA.

El staff de la organización se completó con Giuliano Mezzagno y Agustín Hernández y con los directores árbitros Martín Medina y Gabriela Scarffo.

En continuidad con la actividad del beach volley nacional, entre el 21 y 24 de noviembre próximo se realizará el “Curso nacional de entrenador de vóley de playa”, en Rosario. Disertarán José Luis Barrionuevo, (técnico de la selección masculina), Giuliano Mezzagno y Agustín Hernández, Germán Cálvelo y Guido Ghiglione, del área de preparación física, y Matías Noval, área de kinesiología.