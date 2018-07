Rakitic: "Esto es algo increíble y es de toda Croacia"

Ivan Rakitic aseguró que hay tal euforia en su país que si la final del Mundial se jugara en un estadio con capacidad para 4,5 millones de espectadores estaría lleno de croatas.

"Será un día histórico para toda el plantel y para toda Croacia. El domingo habrá 4,5 millones de jugadores en el césped. Es el partido más importante de nuestras vidas", comentó.

"Esto no es una cosa de los 23 jugadores, del equipo técnico, de los fisios y de los médicos, esto es algo de toda Croacia. Si hubiera un estadio con 4,5 millones de asientos, estaría lleno", añadió.

Croacia se convirtió en el país más pequeño en alcanzar la final de un Mundial desde Uruguay en 1950. El éxito de Rusia 2018 desató la euforia en Zagreb y el resto de las ciudades croatas.

"Sólo hace falta ver las imágenes de Croacia para saber lo que está pasando ahí. Está siendo increíble", comentó Rakitic.

"Todos quieren que ganemos"

El jugador aseguró que la gran parte de los hinchas del fútbol desean que Croacia se imponga a Francia mañana en el Luzhniki. "Creo que habrá cientos de millones de personas animando a Croacia. Me han escrito de Alemania, Argentina, España, de todos los rincones del mundo. La gente me dice que no se habrían imaginado celebrando un gol de Croacia como si fuera su país".

"Llegamos al corazón de la gente. Ahora queremos mostrar al mundo que todo el equipo respira como si fuera uno solo, que vamos a dejar todo, que nos merecemos estar aquí", dijo.

El jugador del Barcelona está acostumbrado a jugar partidos muy importantes, pero aseguró que el de mañana es "especial". "Cuando uno empieza a jugar con Croacia tiene sueños y quiere jugar grandes torneos. Pero llegar a esta final es el mejor sueño posible. No hay mejor sensación que ser croata estos días", señaló.

Por otro lado, aseguró que Francia será un "rival muy duro". "Se merecen estar en la final. Es un equipo serio, fuerte y tiene buenos jugadores. Nosotros tenemos que hacer nuestro partido, centrarnos en nosotros. Haremos todo lo que tengamos en nuestras manos para ganar".