Rafaela ofreció poco pero tendrá revancha

Siempre adelante. Urcera contiene a Canapino, Trucco y Ardusso. Así fue toda la carrera, que no ofreció mayores emociones.

Rafaela siempre es atrapante. Más allá de que se haya limitado bastante la velocidad por cuestiones de seguridad, el óvalo donde se trepa casi a los 300 kph es una invitación de siempre para los amantes del automovilismo. Y este año tendrá ración doble. El gobierno de la provincia hizo la gestión, la ACTC atendió el pedido y el 8 de setiembre se iniciará la Copa de Oro en la Perla del Oeste. Ayer fue una carrera especial. Por los 2 millones de pesos en juego que se llevó el líder José Manuel Urcera pero también porque se celebraron los 100 años de la primera competencia organizada por el Club Atlético Rafaela. Precisamente, eso motivó el pedido de las autoridades y la recepción de los dirigentes de la categoría. Párrafe aparte para el piloto de Las Parejas Facundo Ardusso, que ayer cumplió 100 carreras en el TC y arañó el podio.

La fecha de inicio de la fase final era la única que estaba libre antes de que la máxima categoría llegara al Ciudad de Rafaela, luego de confirmarse que Neuquén tendría fecha doble y cerraría el calendario. Y el fin de semana fue febril en las negociaciones de los funcionarios santafesinos para repetir, ya que Comodoro Rivadavia pretendía su lugar. Finalmente, el presidente de la ACTC, Hugo Mazzacane, y el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, confirmaron que el 8 de setiembre el TC iniciará la fase final hacia el título en el óvalo. Una excelente noticia para el mundo tuerca local.

Claro que el espectáculo en pista de ayer fue bastante anodino. Hace rato que la mística del óvalo fue acortada por las chicanas y, en los últimos años, por una primera curva demasiado cerca del punto en donde el semáforo les da el verde en la largada.

Puede ser que se haya ganado algo en seguridad pero si se ven las imágenes de ayer, donde Alan Ruggiero lo emboca a Christian Ledesma (ver aparte), la apreciación se relativiza, ya que fue en pleno ingreso a la última chicana.

Hubo muy pocos sobrepasos. Apenas los de Juan Martín Trucco, Facundo Ardusso y Valentín Aguirre sobre Catalán Magni adelante, pero poco más, además de que entraron varios autos de seguridad y la carrera al final se terminó por tiempo, con 5 vueltas menos.

Urcera, que llegó puntero pero aún no había ganado, contuvo fácil a Agustín Canapino en cada relanzamiento y poco más. Como el campeón, Ardusso tampoco pudo pelearlo en la serie y en la final el parejense se fue conforme porque contuvo bien a Leonel Pernía de entrada y después avanzó un puesto sobre Catalán Magni, para recuperarse de la pálida imagen que dejó en Rosario, escalando del 7º al 5º lugar del campeonato en su carrera especial. El local Nicolás González siempre corrió de atrás y finalizó 20º.

Rafaela se fue sin mayor emoción pero tendrá revancha en el 2019 cuando nadie lo esperaba.

Un auto lanzado que hizo temer lo peor

La imagen de la televisión fue escalofriante. Por suerte, no tenía que pasar una tragedia y no pasó. El Torino de Alan Ruggiero se descontroló y por suerte impactó en la trompa del Chevrolet de Christian Ledesma. Otra hubiera sido la consecuencia si lo golpeaba un segundo después en la puerta del marplatense, que la pudo contar afortunadamente.

Ledesma venía décimo y Ruggiero dos puestos atrás. Y al entrar a la última chicana se vio como el marplatense va entrando bien en un apretado pelotón, mientras unos metros atrás Ruggiero se salió de la huella y encaró enloquecido hacia la fila india que doblaba, con el acelerador trabado. Pudo pasar cualquier cosa, pero el golpe tremendo fue unos metros delante del habitáculo de Ledesma. "Tengo unos dolores lógicos, pero estoy muy bien", escribió en Twitter el ex campeón. Como se sabe, los golpes laterales son los peores y el accidente ocurrió mientras uno había bajado la velocidad a 100 kph y el otro intentaba bajar los 200 kph que traía, dejando la marca de las gomas que nunca frenaron.

Degoumois recuperó

Ricardo Degoumois cerró un buen domingo después de un sábado en el que sufrió en la serie. El piloto de Reconquista llegó 9º tras largar 19º, mientras que el otro zonal, el de Guadalupe Norte Marcos Muchiut, también trepó decorosamente del 25º cajón de salida al 16º puesto. Ambos están aún afuera de todo. El que festejó en el TC Pista fue el ganador de Rosario, Diego Ciantini.

La final del TCP fue parecida a la del TC en cuanto a la falta de emociones y los numerosos ingresos del auto de seguridad. Y Ciantini nunca perdió al cabeza en los relanzamientos para ganar de nuevo y quedar 2º en el campeonato (193), detrás de Marcelo Agrelo (203).

El que más trepó desde atrás fue Degoumois, que ahora está 17º (118), a 29 puntos de la Copa de Plata y a 13 de los 3 de Ultimo Minuto. Muchiut quedó un puesto atrás, 18º, con 113,5.

El candidato aprovechó la localía

El candidato a gobernador por el justicialismo unido, Omar Perotti, no iba a perderse esta carrera. El ex intendente de Rafaela visitó los boxes junto al ex piloto Marcos Di Palma. "Hace cien años que acá se organizan carreras, eso explica por qué esta ciudad es tan fierrera y le pone tanta pasión", dijo.