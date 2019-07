Rafael Nadal y Roger Federer. Roger Federer y Rafael Nadal. La rivalidad más atractiva y apasionante de la "era moderna" se verá en cancha nuevamente hoy. Es que, cerca del mediodía, el gran clásico se reeditará nada menos que en Wimbledon, en la Catedral del Tenis, por un lugar en la final. Cara a cara, una vez más Roger y Rafa, Rafa y Roger, paralizarán corazones. El duelo se verá en vivo por la señal de Espn y será a continuación del partido que desde las 9 enfrentará al campeón defensor y Nº 1 del mundo, Novak Djokovic, con el español Roberto Bautista Agut.

Casi por decantación, la mayoría de las miradas estarán puestas en el segundo turno. Será el 40º encuentro entre ambos, con amplio dominio del ibérico, que aventaja al helvético por 24 a 15 triunfos.

Será también un partido especial por varios datos: no chocan en dos semifinales de Grand Slam consecutivas desde 2008 y no se enfrentan en Wimbledon desde el mismo año. Vienen de verse las caras en la misma instancia en París, donde Rafa, dueño absoluto de Roland Garros con 12 títulos, venció en tres sets. Aunque si bien Nadal está jugando muy bien en césped, ya lo advirtió Federer: "Lo que pasó en París quedó en París". La alusión es clara, el dueño de la llave de puerta de entrada al All Englad es el suizo, quien allí ganó 9 veces.

Son, por lejos, los dos mejores tenistas de la historia y los máximos ganadores de Grand Slam: Federer tiene 20, Nadal 18. Djokovic, más atrás, amenza con 15.

Ayer, en tanto, quedó configurada la final femenina. Será mañana entre Simona Halep y Serena Williams. La rumana venció a la ucraniana Elina Svitolina por 6/1 y 6/3, mientras que la estadounidense hizo lo propio ante la checa Barbora Strycova por 6/1 y 6/2.