Racing quiere pase el directo a cuartos de la Libertadores

De culebrón a una de guerra. De una saga llena de idas y vueltas a otra con escenario bélico. El caso Zuculini levantó el avispero. El presidente de Racing, Víctor Blanco, anunció ayer que hizo un pedido formal ante la Conmebol para pedir "la clasificación directa" a los cuartos de final de la Copa Libertadores, tras la mala inclusión de Bruno Zuculini por parte de River.

"Estamos pidiendo la clasificación directa, porque nuestros letrados dicen que es lógica", aseveró Blanco. Y cuando fue consultado sobre si en caso de que la Conmebol no haga lugar al pedido de Racing recurrirán al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), Blanco se esperanzó en "no tener que llegar a esa instancia, porque creemos que nos asiste la razón".

Bruno Zuculini tenía que cumplir una sanción de cuatro partidos por haber sido expulsado hace 5 años en la Copa Sudamericana (mientras jugaba para Racing), pero firmó planilla en siete cotejos que disputó River en la presente Copa Libertadores.

La Conmebol resolvió en las últimas horas darle dos fechas de suspensión al jugador y no sancionar a los millonarios.

En el partido de ida de octavos de final de la Libertadores, Racing y River igualaron 0 a 0 en el Cilindro de Avellaneda y la revancha está programada para el próximo miércoles en el Monumental.

De manera oficial, a través de un comunicado, Racing calificó de "injusto" lo resuelto por la Conmebol de darle dos partidos de suspensión al mediocampista Bruno Zuculini y señaló que se reserva el derecho "de recurrir al TAS".

"Racing ya hizo una presentación en Conmebol por el partido que jugamos el 9 de agosto. No quiero crear hipótesis, pero creo que nos asiste la razón, sea River, Boca o cualquier equipo. Si hay un jugador mal anotado, no puede jugar", expresó Blanco.

En ese sentido indicó que no habló con ningún dirigente del club de Núñez, aunque sí con Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, para señalarle que iba a hacer esa presentación. "Racing no tiene ninguna obligación, sino que tiene que actuar de oficio la Conmebol, como sucedió en el caso de Santos e Independiente, e incluso Independiente no hizo la presentación formal. No estamos imponiendo nada, es un reclamo justo", afirmó.

Según lo dispuesto en el artículo 19.3 del reglamento disciplinario de la Conmebol, en los casos de alineación indebida de un jugador, la sanción se aplicará únicamente si el equipo contrario interpone una reclamación oficial en el plazo de 24 horas después de finalizado el encuentro".

"En ese sentido, ningún club que ha disputado los partidos citados precedentemente ha ejercido ese derecho, quedando confirmados los resultados de los citados partidos", sostiene el comunicado de la Conmebol emitido el jueves.

Según este escrito, el 28 de agosto del 2013, Zuculini fue expulsado en Racing frente a Lanús, por insultar al árbitro en la Copa Sudamericana y le dieron 4 fechas de suspensión, pero con la amnistía de 2016 quedó en 2, como consta en un documento de la Conmebol que envió en febrero de 2016 a todas las asociaciones.

En la actual Libertadores, Zuculini firmó planilla en los 7 partidos de River.