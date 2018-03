La comisión se reunió con el entrenador y se llevó una "muy buena impresión". El lunes habrá una charla con De Felippe. Son los principales candidatos. Garfagnoli es otra opción

La definición sobre la designación del entrenador de Newell's tuvo un capítulo importante. La comisión directiva dialogó ayer por la tarde con Gustavo Quinteros, el ex entrenador de las selecciones ecuatoriana y boliviana, de reciente paso por el fútbol de Arabia Saudita. La dirigencia se llevó una "muy buena impresión" de Quinteros, aunque esta charla no resultó determinante para elegir el sucesor de Llop. Tampoco se pensaba resolver ya. La conclusión positiva es que se encontraron con un DT que tiene pleno conocimiento de la realidad del club y del fútbol argentino. Está en carrera, aunque no es el único. Omar De Felippe, con quien se habló en diciembre del año pasado, es otro de los que tiene chances y con quien se reunirán el lunes por la mañana. La cuestión parece que se reduce a ellos dos y a Fabián Garfagnoli, coordinador de los juveniles a cargo del equipo en forma interina y que puede inclinar la balanza a su favor si tiene una buena actuación ante Temperley en el Coloso. En cambio, se redujo considerablemente la chance de Javier Torrente.

Quinteros voló esta semana desde Arabia Saudita, donde estuvo hasta enero al frente del equipo Al-Nassr y fue despedido. Ayer se reunió con las principales autoridades rojinegras, el presidente Eduardo Bermúdez, los vicepresidentes, Juan Matías y Cristian D'Amico, y el protesorero Carlos Cantarelli. A Quinteros lo acompañaron el asistente técnico Germán Corengia, el preparador físico Rodrigo Figueroa y el preparador de arqueros Marcelo Alvarez.

El entrenador demostró que se encuentra al tanto del presente de la entidad del Parque y que está bien informado sobre la actualidad del fútbol argentino. La opinión general de los presentes con respecto a Quinteros fue favorable. Se encontraron con un entrenador con rodaje y no improvisado, al menos de acuerdo a lo conversado.

La cuestión económica, que aparentaba que podía convertirse en uno de los principales obstáculos, en un principio no parece que sea un gran inconveniente. De todas maneras, si la negociación avanza, es algo que habrá que afinar. Por lo pronto, trascendió que no aparenta ser un tema que resulte de difícil resolución.

La comisión directiva prefiere tomarse su tiempo y no dar nada por concluido. Los nombres que aparecen como candidatos al puesto de entrenador fueron diversos desde que Llop dejó el cargo. Hay diferentes preferencias en el seno de la dirigencia, pero el círculo parece que se redujo a Quinteros y De Felippe sin excluir a Garfagnoli.

Antes de tomar una determinación, la dirigencia pretende escuchar a De Felippe, con quien se habló a fines del año pasado, cuando el ciclo de Llop estaba casi concluido. La dirigencia entendía en ese momento que había que cambiar y llamó al entrenador que hasta noviembre había estado al frente de Vélez y renunció por los resultados adversos.

Llop fue confirmado en el cargo, pero no duró mucho. Y De Felippe vuelve a estar en la mira de la dirigencia, aunque días atrás una fuente vinculada al club había manifestado que era difícil por el tema del sueldo. Es lo mismo que se pensaba con Quinteros y después de la charla de ayer su contratación aparece como viable.

El entrenador que asuma al frente del equipo tiene que ser consciente del plantel con el que cuenta. También, y ante todo, que la próxima temporada no contará con la posibilidad de que lleguen grandes figuras. La economía del club no le permite a Newell's grandes contrataciones. Ni siquiera incorporar futbolistas con cierta relevancia. La mejor prueba fue lo sucedido en los últimos mercados de pases, principalmente en el último cuando el juez Fabián Bellizia, a cargo del fideicomiso del club, ya había decidido la intervención de la tesorería. Esta situación no cambiará antes del inicio de la próxima temporada.

La persona que se siente en el banco leproso deberá entender que tiene poco margen de maniobra y que deberá apuntalar el equipo con lo que hay, dándole cabida a los juveniles en condiciones de consolidarse en la primera. Es por tal razón que desde adentro del club se considera que Fabián Garfagnoli es el apropiado para atravesar este momento. Es el coordinador de los juveniles, forma parte del proyecto que encabeza Martín Mackey y tiene un acabado conocimiento de los pibes.

Se acerca la definición del nuevo entrenador. La charla con De Felippe y el partido del lunes serán determinantes. El martes puede conocerse el nombre del DT.