Quintero es baja pero no preocupa

Afuera. El colombiano sintió una molestia y no completó ayer la práctica. Si bien no sufrió lesión, quedó descartado para mañana.

Afuera. El colombiano sintió una molestia y no completó ayer la práctica. Si bien no sufrió lesión, quedó descartado para mañana.

La preocupación invadió de pronto a todo River. Juan Fernando Quintero sintió una molestia en el sóleo de la pierna derecha y no concluyó el entrenamiento de ayer por la mañana. Horas después le realizaron estudios médicos y se comprobó que no había lesión. Si bien esa dolencia le impedirá jugar mañana la semifinal ante Estudiantes de Caseros por la Copa Argentina, en Córdoba, hubo alivio porque no se perderá la final de la Libertadores contra Flamengo el 23 de noviembre.

"Estoy muy bien", manifestó Quintero a la prensa a la salida de la clínica donde le hicieron los estudios. La realidad es que se retiró con alguna molestia para caminar y está descartado para el encuentro por la Copa Argentina.

Quintero no es parte del equipo titular, pero venía sumando minutos desde el banco de suplentes tras el alta médica que obtuvo el mes pasado luego de casi 7 meses de ausencia por una rotura de ligamentos de rodilla que sufrió en marzo de este año.

En lo que va del semestre, y tras la lesión que sufrió el 18 de marzo ante Independiente, Quintero jugó cinco partidos ingresando en los segundos tiempos frente a Almagro, el día de su regreso, y luego ante Talleres, Colón, Aldosivi y Central, con 136 minutos en cancha.

Su ausencia en el enfrentamiento de mañana frente a Estudiantes no se lamenta, como sí hubiese sucedido en el caso de una lesión más seria que lo hubiera marginado de la definición de la Libertadores.

El entrenador Marcelo Gallardo lo tendrá a disposición para la definición contra Flamengo, aunque a esta altura se presume que será ocupando un lugar en el banco de suplentes.

"Obvio que voy a estar en la final", subrayó el volante colombiano tras los estudios médicos.

Con respecto a la formación para la semifinal de la Copa Argentina, Gallardo pensaría en el mismo equipo titular que perdió con Central.

Enzo Pérez jugaría, más allá de sentir una molestia durante el partido del domingo.

Los probables once: Armani; Montiel, Martinez Quarta, Pinola, Casco; Enzo Pérez ó Ponzio; Fernández, Palacios, De La Cruz; Suárez y Borré.

Afuera. El colombiano sintió una molestia y no completó ayer la práctica. Si bien no sufrió lesión, quedó descartado para mañana.

Larga fila de hinchas millonarios

Miles de hinchas de River hicieron ayer una larga fila, de unos 500 metros, en las afueras del estadio Mario Kempes para adquirir las entradas. Concluida la venta a través de la web, ayer empezó el expendio de manera presencial. Hoy se ofrecerá el remanente. Se espera que las tribunas estén colmadas.