Quilmes, con puntaje ideal

Quilmes logró sacar la diferencia a poco de iniciarse el segundo tiempo con gol a los 51' y con ese grito venció a Defensores de Belgrano y tiene puntaje ideal en el inicio de la Primera Nacional.

El cervecero en el torneo pasado se las vio difícil en la lucha por no descender. Por eso, la intención de este año era no correr riesgos (aunque no hay promedio) y empezó bárbaro.

Deportivo Riestra dio la nota en cancha de Santamarina de Tandil al vencer por 1 a 0 y también es líder junto a los cerveceros.

De esta manera, en la zona 2 mandan Quilmes y Riestra con puntaje ideal en las primeras dos jornadas de este torneo que tendrá dos ascensos a la Superliga. Con un triunfo y un empate (4 unidades) están Brown de Adrogué, Sarmiento y Gimnasia de Mendoza

Claro, esto recién empieza y no se puede hablar de candidatos, aunque siempre los nombres de los equipos históricos de Buenos Aires y los que alguna vez jugaron en la primera división sacan chapa.

Por eso se dice que esta zona 2 es la más complicada, con los recientes descendidos Tigre y San Martín de Tucumán, Sarmiento que quedó a un paso de ascender, los históricos Quilmes, Chacarita y All Boys, más Atlético Rafaela e Instituto.

Igual, la zona 1 también tiene competidores duros como los también descendidos Belgrano y San Martín de San Juan, más los tradicionales competidores por el ascenso como son Chicago, Temperley, Atlanta, Ferro y Platense.

En las dos primeras 2 fechas picaron en punta con puntaje ideal (6) Atlanta, Platense, Agropecuario y Estudiantes de Caseros.

En cambio, sorprende Ferro sin puntos, lo mismo que Mitre de Santiago del Estero y Brown de Puerto Madryn. En la otra zona el que no sumó en los dos partidos es Instituto, y Almagro perdió el único cotejo que jugó.