Con tres. Scaloni no definió el equipo, pero no hay dudas de que volverá a juntar a Messi, Agüero y Lautaro Martínez.

Con tres. Scaloni no definió el equipo, pero no hay dudas de que volverá a juntar a Messi, Agüero y Lautaro Martínez. AP

No puede decirse que no tome decisiones. Pese a su nula experiencia anterior como conductor de grupo de profesionales, Lionel Scaloni rinde examen en esta Copa América y va cambiando sobre la marcha. Para las dos primeras presentaciones, derrota ante Colombia y empate ante Paraguay, confirmó la alineación un día antes. Pero ya para el encuentro decisivo frente a Qatar no lo hizo, sorprendió con el equipo que salió a la cancha, y para esta llave eliminatoria ante Venezuela decidió hacer lo mismo, fundamentando su determinación: “Quiero jugar al despiste, que el entrenador rival no sepa de la manera en que vamos a salir a jugarle”.

El día previo a Qatar todo el mundo daba por hecho que Milton Casco seguiría entre los once y que Marcos Acuña tendría su primer partido en la Copa en lugar de Giovani Lo Celso. Pero además, no había dudas de que la dupla de zagueros centrales se mantendría. Sin embargo, a la hora de salir de la cancha retornó Renzo Saravia por derecha, debutó Juan Foyth en lugar de Germán Pezzella y Gio siguió como si nada con el Huevo afuera.

Ahora todo el mundo afirma que regresa Pezzella, pero el que sale es Saravia. Y que esta vez sí Acuña irá por Lo Celso. Pero... “Yo era de confirmar el equipo. Pero ya no. Un poco porque el entrenador rival tampoco lo da, otro porque quiero estudiar bien los jugadores y otro poco para despistar”. Y agregó convencido: “Esto es el juego del gato y del ratón”.

Scaloni dio pista diciendo que no le conviene jugar al ida y vuelta que supuestamente propondrá Venezuela, sino con dominio de balón. “Para Argentina sería mejor tener el control de la pelota y así poder hacer su juego. Esperemos que funcione. Creemos que en el medio, aun jugando con tres, podemos tener superioridad”. Ergo, ahí sí confirmó que irá con tres en el medio de la cancha. Pero, ¿será con Acuña? “El Huevo es un jugador que nace interior y se hace extremo. Nos da algo distinto a Gio, que cuenta con más posesión. Uno nos da más por afuera y otro más tenencia de pelota”. Y si Scaloni dijo que era mejor tener el control, lo más razonable sería que siga Lo Celso. Pero claro, las declaraciones contradictorias también pueden ser parte del despiste.

Dudamel también es misterioso

No sólo Lionel Scaloni se guardó como una estrategia la confirmación del equipo. También el entrenador de Venezuela, el ex arquero Rafael Dudamel. Tiene motivos para hacerlo también. Es que zagueros titulares Yordan Osorio y Mikel Villanueva, lesionados en el 0 a 0 ante el local Brasil, parece que están recuperados, pero el técnico, que aseguró que sus jugadores ya conocen la formación, no dijo que jugarán. Pero además, el DT sabe que enfrentará a una selección poderosa “que cuenta con el mejor jugador del mundo”. Sabe, además, que una de las metas de todo técnico que lo enfrente es tratar de anularlo. Y en eso, sí develó su receta que sorprendió: “No nació el entrenador que haya podido desarrollar una estrategia para contenerlo. La mejor manera de pararlo es jugando muy bien al fútbol, en defensa y ataque”.

Un clima muy parecido al del Mundial 2014

Nada mejor que las playas de Copacabana para que los argentinos vuelvan a entonarse y a soñar con ese título tan esquivo. Ayer una multitud copó la arena como en el Mundial de 2014, en un claro presagio que hoy en el Maracaná la selección de Scaloni será bien local.