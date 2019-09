"Quiero ganar, esa es mi esencia", sostuvo Kudelka

Frank Kudelka transcurre los días previos al clásico con calma, no exentos de emociones. Considera que “la tranquilidad” es la base para desarrollar en el Gigante la misma propuesta de juego de la que habla en cada conferencia de prensa. No se le pasa por la cabeza que Newell’s salga a especular. “Quiero ganar. Esa es mi esencia”, manifestó ayer el entrenador. A partir del juego que mostró el equipo en la victoria contra Huracán de la fecha pasada, subrayó que “la idea es repetir la dinámica, la intensidad, la posesión del balón y la insistencia por atacar”.

“Quiero ganar. Este juego se creo para eso. Esa es mi esencia, está en mi interior. Trato de que mi equipo juegue para ganar. No me gusta empatar. Pero si después el contexto del partido hace que el empate sea lo más lógico, no lo voy a desdeñar”, declaró.

No se plantea un cambio de postura teniendo que presentarse en el Gigante, rebatiendo alguna afirmación que frente a Vélez, en la única salida hasta ahora del Coloso, fueron a defenderse. “No atacamos porque no nos dejaron, no lo pudimos llevar a cabo. Podés querer atacar, pero a lo mejor el rival te deja y no te salen las cosas. O lo pretendés y el rival no te deja. Me quedo con el partido ante Huracán, y el progreso que está teniendo el equipo. Ese es el camino que tenemos que implementar, tanto de local como de visitante”, manifestó.

Kudelka entiende que el enfrentamiento contra Central tiene características que lo hacen distinto a cualquier otro partido. Pero a la vez considera que tiene que servir para fortalecer el crecimiento del equipo. “Es un gran desafío. Para mí es una experiencia distinta. Siempre es bueno vivenciar estos clásicos tan importantes del fútbol argentino. Más allá de su importancia, no nos desviamos de los objetivos que tenemos como equipo en esta temporada. Jugar un partido de esta envergadura es una manera de poder aprovechar ese progreso que venimos vislumbrando”, dijo.

Utilizó la victoria sobre Huracán por 4 a 1 para resaltar los preceptos con los que insiste desde que asumió. “La idea es repetir la dinámica, la intensidad, la posesión del balón y la insistencia por atacar. Son las prédicas que tenemos, y en la medida que las vamos viendo, entendemos que los jugadores las van comprendiendo”, dijo.

Poco “adepto a las estadísticas”, aseguró que “no” siente presión por los resultados adversos de Newell’s en los clásicos desde la vuelta de Central a primera. “Creo en los momentos, en como está cada uno para corroborar las cosas que viene haciendo bien o rebatir las que no está haciendo bien”, dijo.

Acerca de la ausencia de Mauro Formica por lesión, consideró que por “características” es irremplazable. “Lo sentimos por lo que significa Mauro. Son vicisitudes del fútbol. Jugaremos con distintas características, de jugadores o del equipo en sí”, planteó.

Entiende que sucede algo parecido con otro lesionado, Rodrigo Salinas. “No lo puedo reemplazar. No tengo un jugador de esas características técnicas, de envergadura física, de área”, aunque señaló que se puede remediar a través de una “estrategia” adecuada.

El banderazo del jueves lo hizo disfrutar de un momento único. “Fui a sentir lo que veía por televisión. Quiero agradecer a esa gente porque ahí ves el amor en estado puro. No nací hincha de Newell’s y ver ese amor por la institución, en paz, en calma, es algo que no se vive siempre, al menos no yo”, dijo.