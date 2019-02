Quiere dominio, buen juego y un equipo agresivo

"La idea es armar un equipo que salga a proponer, que tenga dominio de pelota, buen juego y, sobre todo, que sea agresivo. También que trate de recuperar la pelota rápido y presione alto", contó Paulo Ferrari en su presentación como nuevo entrenador canalla para reemplazar a Edgardo Bauza. Claro que esa "es la idea general, después hay que formarla", explicó el ex lateral derecho que hace un año cambió los pantalones cortos por la ropa de entrenador. "Sé a lo que me enfrento", sentenció en la previa del debut en la 10ª Copa Argentina que jugará Central, en este caso defendiendo el título de campeón.

El Loncho tiene claro qué debe perseguir en este inicio de camino afuera del rectángulo de juego, eligiendo a quienes representarán sus intenciones futbolísticas en busca de los resultados deseados: "El fútbol se basa en rendimientos y en resultados, que en este caso necesitamos de inmediato. Y si la gente ve un equipo con ideas, que propone, empezará a creer", dijo para confiar que está "tranquilo, porque sé a lo que me enfrento".

"Sé la incertidumbre que hay. Es normal. Y mi tranquilidad es porque confío en mí y en el cuerpo técnico (junto a Pirulo Rivarola y Juan Grabowski, otros dos defensores y ex compañeros con la camiseta auriazul). Quiero que el cambio en el plantel se vea ya, sé que no es fácil, pero vamos a hacer lo imposible para que suceda", se esperanzó Ferrari en medio de la conferencia de prensa en la que la dirigencia auriazul lo presentó en el predio de Arroyo Seco.

"Estoy muy contento de estar acá. Enfrento el desafío más importante de mi vida, sin lugar a dudas. Fue repentino pero lo tomo con mucha alegría y tranquilidad", sentenció cuando se lo consultó por el momento en el que le toca asumir su nuevo rol.

En cuanto a cómo observó a los jugadores, algunos ex compañeros, reflejó que "los vi muy bien y desde los entrenamientos me dieron mucha confianza. Tenemos muchos partidos por delante y no mucho tiempo de trabajo. Igual, por lo que veo, están con ganas de revertir esto rápido".

"En fútbol todo es muy vertiginoso. Este plantel viene de conseguir un título hace dos meses y ahora está en una situación que no es la ideal. Hay que revertirlo con tranquilidad", indicó.

Asimismo, se refirió a la ida de Bauza y manifestó que "los jugadores están dolidos por la salida del Patón, que era muy querido por todos. Pero también saben que ya tienen que reponerse y enfrentar todos los desafíos que tenemos por delante".

El gran desafío que se le presentará de arranque será convencer a los canallas de que está en condiciones de ponerse al frente del equipo, a lo que comentó: "Obvio que me voy a tener que ir ganando el apoyo de la gente con resultados. El fútbol en general es así, cuando agarra un técnico sin experiencia lo primero que hay es incertidumbre porque no te vieron trabajar". Y al respecto de su nuevo rol repasó que tuvo a "grandes técnicos y sobre todo gente del club. Tuve a Menotti, que es uno de mis mayores referentes, a Russo en dos etapas y saqué muchas cosas de él. También a don Angel, que fue extraordinario, y a Coudet que es amigo y fue una experiencia espectacular". Y agregó: "Sigo hablando con el Chacho, saqué muchas cosas de él como entrenador, tenemos una gran relación y hablamos mucho de fútbol. Además, en River me dirigió Simeone, que es uno de los máximos exponentes del fútbol mundial. Espero haber aprendido un poco de cada uno", cerró.