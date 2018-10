Quién es el "pibito de oro" del básquet del que todos hablan

"Jugaba en Temperley, vivía a una cuadra del club. Empecé a los 4 años y a los 15 me fui a vivir a Corrientes y ahora juego en Regatas", le contó Giordano a este diario. El pibe de oro, de 1.85 metro, zapatillas 47 e hincha de Central, confiesa que extraña a los amigos, la pileta, el verano rosarino y adelanta: "Cuando terminen los Juegos, la próxima parada es Corrientes, donde tengo que seguir con el Súper 20 y la Liga Nacional en el básquet profesional". En Regatas dice apoyarse en el ex seleccionado argentino Paolo Quinteros. "Es un crack, trato de aprender mucho de él". Giordano además apunta al ex albiceleste Facundo Campazzo como ídolo nacional y a Stephen Curry, de la NBA, entre los internacionales. Giordano integró la selección Sub 18 y el año próximo irá al Mundial Sub 19.