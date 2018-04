"Queremos un plantel competitivo"

Old Resian culminó el sábado su participación en la zona de grupos del torneo del Interior A con una goleada. Venció 71-0 a San Ignacio y por más que por los resultados cosechados en las fechas anteriores no le alcanzó para llegar los cuartos de final, el rendimiento del equipo (que va de menor a mayor) hace pensar que en la permanencia no tendría problemas y rápidamente pondrá las cosas en orden.

El tricolor tomó este torneo como una fase de construcción del equipo, después de un 2017 difícil y complicado que dejó muchas cicatrices. Desde que retornó al círculo mayor del rugby rosarino, Old Resian tuvo un derrotero en el que fue subiendo escalones de a poco, algo que se cortó el año pasado y que este año buscan retomar.

"Después de muchas lesiones que tuvimos en 2017, queríamos afrontar el Interior A con la idea de reformar el grupo para ampliar la base, ir incorporando paulatinamente algunos jugadores que habían sufrido lesiones graves y habían estado parados todo el año, a otros que vinieron de la M19 y jugadores que el año pasado compitieron en reserva. El recambio el año pasado no fue el esperado, por eso la idea fue trabajar para tratar de llegar a un número de 35 o 40 jugadores y que todos estén en un mismo nivel, por las dudas que si nos vuelve a pasar lo que nos pasó estar un poco más preparados para competir", destacó Juan Queirolo, head coach del tricolor, quien analizó esta primera parte del año junto a los entrenadores David Dinolfo y Sebastián Etchart.

Un punto es ampliar la base.

¿Y con respecto al juego?

Queremos volver a lograr un juego dinámico, el que habíamos alcanzado en 2016 y que nos llevó lejos, mucho más lejos quizás que lo que nuestra proyección daba. Buscamos volver a tener la defensa que tuvimos ese año y también el dinamismo en ataque de esa temporada. Aparte queremos ser más competitivos en el juego de contacto y en lo que se refiere a la obtención, en el scrum y en el line. (Queirolo)

¿En el Interior ya se vieron algunas de esas cosas

que están buscando?

Sí. Probamos muchos chicos, ya que queremos tener al menos dos jugadores por puesto en el pack. Estamos trabajando muy bien el scrum con Miguel Alonso y tratamos de inculcarles a los chicos el line que queremos. El line del año pasado no fue el mejor, pero este año de a poco se notan las mejorías. Además buscamos darle más importancia al maul, para tenerlo como una nueva herramienta en ataque o para controlar la pelota. Son cosas que años atrás, por tener un pack corto, no lo entrenábamos. (Dinolfo)

Y en la línea de backs,

¿dónde están trabajando?

La idea es darle continuidad al trabajo que se venía haciendo el año pasado. Queremos volver a sacar lo mejor de esos jugadores que innatamente tienen habilidades, velocidad y tamaño. Queremos devolverle la confianza de poder hacer la diferencia en el juego. (Etchart)

Tener una base más

grande hace que la competencia interna también se incremente y eso termina beneficiando al grupo.

Sí. Nosotros siempre fuimos de planteles cortos. Estábamos acostumbrados a que los lunes ya sabíamos quién iba ocupar cada lugar. Hoy nos encontramos con un escenario totalmente distinto, donde los jugadores ven que tienen que dar un poco más para ganarse la camiseta para jugar el fin de semana. (Etchart)



Es así. A nosotros como entrenadores nos está costando cada vez más armar el equipo de primera. Por el momento los chicos vienen respondiendo bien. Tenemos cuatro o cinco sorpresas que realmente les ponen mucha presión a jugadores que estaban establecidos por nombre o por trayectoria. Es más, a algunos jugadores les dimos descanso en este Interior porque hay otros que dieron un paso adelante y están en el buen camino para agrandar la base. (Queirolo)

¿Qué opinión tienen

del torneo del Interior?

Es un torneo que nos sienta mejor a las posibilidades que nosotros tenemos de aprender y a la vez disfrutarlo, algo muy diferente a lo que nos pasó el año pasado. El Nacional de Clubes fue un torneo que estaba muy por encima de lo que podíamos dar nosotros y en cierto punto lo sufrimos. Eso se notó. (Dinolfo)

Pero se juntaron varias cosas que atentaron contra el rendimiento: se lesionaron jugadores importantes, jugaban por primera vez

un torneo muy duro...

Y sumale la explosión de haber llegado a la final en el 2016 y luego desinflarse para ir a jugar el torneo más importante que jugó el club en toda su historia, ante equipos de la Urba y de Tucumán que son durísimos. No estábamos para eso, pero para este Interior sí. Creo que por cómo se dieron los partidos, ajustando algunas cositas, algún partido más hubiéramos ganado. (Dinolfo)

Salvo el que cayeron con

San Ignacio en Mar del Plata, los otros que perdieron

fueron por muy pocos puntos, podría decirse que

por detalles.

Es cierto. Por lo pronto creo que a Old Resian le sirve este tipo de torneos para ganar en lo que es la dureza, la aspereza, de tener enfrente equipos con carácter que al no enfrentarlos no los conocés y tenés que estudiarlos un poquito. Creo que estuvimos a la altura de las circunstancias. (Dinolfo)

¿El foco está puesto

en el Regional del Litoral?

Sí. Nuestro objetivo fundamental es quedar entre los primeros ocho y por eso tomamos el torneo del Interior como una etapa de construcción del equipo para poder lograr la clasificación al TRL. Después, de acuerdo a cómo juguemos y el nivel de juego que alcancemos, veremos si podemos poder lograr el objetivo y, una vez adentro, ir por algo más sin la presión de tener que mantenernos. Además tenemos otro objetivo, quizás más abstracto, que es ser protagonistas. De un 2016 grandioso, pasamos a un 2017 plagado de imprevistos y malas noticias que hizo muy difícil las cosas al punto de peligrar la continuidad en primera. Ahora buscamos encontrar nuestro verdadero piso, nuestro nivel. Queremos ser competitivos y cuando digo esto no significa solamente ganar, sino tener hasta el minuto 80 la posibilidad de hacerlo con cualquiera. (Queirolo)