"Queremos un equipo sólido, que corra y que después juegue"

Diego Cocca hizo el análisis pertinente del amistoso ante Unión, pero se enfocó más en el tiempo que transita el equipo que el nivel de funcionamiento que mostró. Sí destacó que lo que está buscando es “armar un equipo sólido, serio, que corra y que después juegue” y se mostró confiado de todo lo que están buscando se verá una vez que se inicie la competencia. “Estos partidos de pretemporada los usamos para seguir mejorando desde lo físico y fue difícil como lo imaginábamos. Unión se defiende bien, con dos líneas de cuatro y sabíamos que iba a ser complejo romper el arco en cero. Nos costó mucho y no se pudo pero estaba dentro de los parámetros”, señaló el técnico canalla.

Uno de los mayores déficits que se vieron tanto en Parguay como ayer fue la generación de juego, pero Cocca entiende que eso “será lo último que vamos a buscar en el último tramo de la pretemporada, cuando ya nos podamos sentir más sueltos. Allí buscaremos más los movimientos, que los jugadores se conozcan entre sí. Todavía nos falta ese proceso, pero lo que buscamos en este momento es un equipo ordenado, sólido, que sepa a lo que juega, que esté tranquilo. Hay que trabajar ahora para que aparezca esa chispa en tres cuartos de cancha”.

“Sabíamos lo que iba a ser Unión. No me iba a cambiar nada si ganábamos este partido porque en este momento estoy contento con el trabajo que está haciendo el equipo en la semana. Vamos a basar todo nuestro éxito en el trabajo. Estamos convencidos de que el trabajo paga. Hoy desde lo físico el equipo llegó cansado porque es parte del entrenamiento, pero se superaron, corrieron mucho y estuvieron ordenados, siempre con la idea de manejar la pelota. El último cuarto de cancha es lo más difícil y es en lo que vamos a hacer hincapié a partir de la semana que viene”, agregó.

Es probable que el DT esperara algo más o quizá menos de acuerdo al momento de la pretemporada en el que se está. En lo que tiene que ver con las expectativas, indicó: “No sé qué es lo que esperaba porque planificar es muy difícil. Yo pensaba tener el equipo armado para irnos a Paraguay, pero todavía no está armado. Hay algunos refuerzos que vienen que están entrenados y otros que no y todo eso lleva un proceso. Estoy contento por un montón de cosas que hicimos, entre ellas trabajar con muchos juveniles que tienen un gran futuro. Somos un cuerpo técnico que trabaja y seguiremos así para estar cada día mejor y no tengo dudas que se va a lograr”.

¿Más refuerzos? De mitad de cancha hacia adelante necesitamos más variantes. Ante rivales que nos propongan lo que nos propuso hoy Unión si no tenemos variantes en ofensiva se nos va a hacer difícil”, dijo.