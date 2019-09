"Queremos dejar nuestra marca", afirmó De la Fuente

Demasiados hechos y coincidencias entre lo ocurrido en la Copa del Mundo de 2007 y la actual de Japón hacen que el aura de aquella medalla de bronce para los argentinos sobrevuele constantemente a Los Pumas.

Un partido debut contra Francia, el mismo rival, y la presencia de varios integrantes de aquel plantel argentino, hoy cumpliendo funciones técnicas (sólo Leguizamón sobrevive como jugador de aquel equipo), hacen inevitable una reseña permanente hacia ellos, puesto que marcaron un antes y un después en la historia del rugby de las tierras gauchas.

Jerónimo de la Fuente recordó que durante esa competencia de 2007, vio el partido inaugural ante el anfitrión con mucha expectativa. “Lo vi en casa, con mi familia y gracias a ese Mundial en Duendes empezó a haber más chicos que se acercaron al rugby. Personalmente en ese momento yo me dije “yo quiero estar ahí” y gracias a Dios hoy lo estoy viviendo y lo hice en 2015 con jugadores que eran y son mis ídolos”.

El centro, subcapitán de Los Pumas y capitán de Jaguares, agregó que “para nosotros, estas personas hicieron historia en nuestro rugby por cómo sienten la camiseta, nos apoyamos mucho en ellos y su experiencia nos da tranquilidad y certezas, al igual que la pasión que transmiten”.

“Más que una camiseta”

Muchos de los que hoy están en Los Pumas eran muy chicos en 2007, pero seguramente la mayoría de ellos recuerda una arenga de Agustín Pichot, en el túnel junto a sus compañeros, antes de salir a la cancha donde un emotivo y vehemente discurso rescata ciertos valores que se convirtieron en las “sagradas escrituras” del seleccionado nacional.

“No estuve en esa arenga, pero la vi, la recuerdo y coincido mucho” se adelantó a decir de la Fuente al respeto y agregó que “creo que la camiseta de Los Pumas te va retransmitiendo los valores día a día, no hace falta nada raro, sólo saber que es una responsabilidad enorme cada vez que te la ponés, al igual que cuando no estás dentro de la cancha, eso es lo que nos proponemos”. Sin embargo no se detuvo en aquel discurso y fue más allá al decir que “lo más importante es que queremos escribir nuestra historia, cada uno tiene que dejar una marca en la camiseta de Los Pumas de la manera que nos enseñaron y nos siguen enseñando, esa es la mejor manera de respetarla”.

La receta de papá

Marcelo de la Fuente, padre del centro al que todos los conocen por Kelo, es una persona entrañable y Jerónimo recordó con cariño sus consejos para jugar al decir que “recibí muchas instrucciones de su parte, aunque me gustaría tomarme los partidos como se los toma él que dice “tenes que entrar, hacer tries y ya está, ganaste” y yo le contesto que si tiene la receta un poco más detallada que me la pase porque creo que es un poco más difícil. El siempre fue así para tranquilizarme un poco, pero es inevitable cada vez que hablamos de rugby discutimos porque él lo toma muy tranquilo a los partidos, y yo soy más nervioso, pero él está siempre ahí”, destacó el back sobre su padre.