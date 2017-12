El Diez, presente. Diego Maradona será uno de los ocho asistentes que ayudarán a sacar las bolillas del sorteo.

A las 12 del mediodía de Argentina (televisado por TyC Sports), comenzará el sorteo de los grupos del Mundial. Según está previsto, la ceremonia oficial durará alrededor de una hora pero lo más importante, el ejercicio real de sacar las bolillas, no consumirá más de 40 minutos.

Desde ese momento, el Mundial Rusia 2018 habrá empezado con el juego de las conjeturas, el alivio y las decepciones según el grupo y los rivales que le haya tocado a cada seleccionado. Serán 32 equipos divididos en ocho grupos de cuatro cada uno. Pasarán los dos primeros de cada zona y luego será eliminación a único partido hasta la final. Lo único que está definido de antemano es que Rusia, el anfitrión, estará en el grupo A.

El resto de los cabezas de serie serán Alemania, Brasil, Portugal, Argentina, Bélgica, Polonia y Francia, según ránking Fifa.

En el bombo 2 estarán España, Perú, Suiza, Inglaterra, Colombia, México, Uruguay y Croacia. En tanto que en el 3 se ubicarán Dinamarca, Islandia, Costa Rica, Suecia, Túnez, Egipto, Serbia e Irán. Y en el 4 estarán Serbia, Nigeria, Australia, Japón, Marruecos, Panamá, Corea del Sur y Arabia Saudita.

En cuanto a la metodología del sorteo, primero se irán ubicando los siete cabezas de serie en los grupos correspondientes. Después se elegirán los del bombo 2, posteriormente los del bombo 3 y por último los del bombo 4. Cabe destacar que dos equipos de la misma confederación no pueden compartir zona, a excepción de los europeos porque son 14 equipos, aunque se estipuló que no haya más de dos por zona.

El sorteo se realizará en la sala de conciertos del Palacio del Kremlin, que tiene una capacidad para 6.000 personas. El emblemático edificio ruso está ubicado en el corazón de Moscú, frente al río Moscova en el sur, la Plaza Roja en el este y el Jardín de Alejandro en el oeste. Incluye cuatro palacios y cuatro catedrales, agrupados en el interior de un recinto delimitado por la Muralla del Kremlin. Su nombre representa un sinónimo del gobierno de Rusia, ya que en esa ubicación trabaja el presidente Vladimir Putin, junto al resto de su gobierno.

La delegación argentina estará representada por Claudio Tapia, presidente de la AFA, y el secretario ejecutivo Pablo Toviggino, además del cuerpo técnico del seleccionado nacional.

También se espera la presencia de las máximas autoridades rusas, incluyendo al presidente Putin y el jefe de la Federación Rusa de Fútbol, Vitali Mutko, además del titular de la Fifa, Gianni Infantino, y demás dirigentes. "El sorteo es un momento emocionante para todos los fanáticos del fútbol. Pero también es mágico porque nos permite mirar hacia adelante, hacia las grandes emociones que nos esperan durante la Copa del Mundo y, al mismo tiempo, homenajear a aquellos que hicieron historia", dijo Infantino.



Maradona estará en la ceremonia



