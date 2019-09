¿Qué se juegan en el clásico Diego Cocca y Frank Kudelka?

El clásico marca a todos. Y los dos técnicos hoy debutarán en esto de jugar el gran partido de la ciudad.Encima, Diego Cocca y Frank Kudelka no tienen nada que ver con la historia de los equipos que dirigen. Igual, ya saben de qué se trata por simplemente vivir el día a día en azul y amarillo o en rojo y negro. Porque esto es lo primero que se les enseña a quienes no vivieron en carne propia la adrenalina del antes y el después, de la convivencia en la ciudad, de ser parte de la historia, aunque sea con antecedentes recientes. Y como llegan bien parados, con resultados que tranquilamente se pueden considerar positivos, el partido no es definitorio para sus permanencias al frente de canallas y leprosos. Obvio, salvo una catástrofe. Claro que, de acuerdo al resultado, la relación con los hinchas puede llegar a variar para bien o mal.

De un triunfo empieza a depender la aprobación definitiva. Aunque de nada serviría para un entrenador ganar el clásico y perder el resto de los partidos o no poder salir de abajo en los promedios, que es la gran preocupación de hoy.

Y como llegan en forma positiva a este derby, existe tranquilidad. Cocca está invicto en las primeras cinco fechas del torneo y Kudelka perdió un partido pero con uno menos jugado sumó la misma cantidad de puntos (9).

Como siempre pasa, la mayor obligación es para el técnico local, simplemente por esa condición. Al visitante el empate le cae mejor.

El hecho de jugar en cancha propia, y mucho más al estar repleta de hinchas de la misma divisa es un plus de ventaja. Y Central lo viene teniendo desde hace tiempo como anfitrión de Newell's, salvo en aquel 1-0 convertido por Maxi en el cierre. Esto también obliga un poco más a Cocca para sacar un resultado favorable.

Encima, a la lepra hace tiempo que le cuesta demasiado ganar de visitante en cualquier cancha.

Es una situación que puede proyectar aún más a Kudelka en caso de lograr que su equipo termine el domingo festejando.

Que los dos técnicos prepararon a sus equipos para sumar los tres puntos no puede haber dudas.

Nada mejor para ellos que debutar victoriosos en el clásico. Ya lo dijeron en la semana (ver aparte). Encima, saben que con los tres puntos sus equipos saldrían de la zona roja del promedio y hundirían un poco al rival. Y que el empate en esta cuestión del promedio no los ayuda demasiado. Sí a tener algo de tranquilidad proyectando lo que vendrá.

La previa la vivieron con tranquilidad. La que les dio la campaña y el juego de sus equipos. Es que si se mira solamente la tabla de posiciones están bien ubicados. El problema es en la otra tabla, en la que llega Central abajo de Newell's, claro que a la lepra tampoco le sobra nada. Es más, dependiendo de este resultado quedarán en posiciones de descenso o no.

El ganador zafa, al menos para el final de la 6ª fecha. Por eso deben salir a buscar la victoria. La igualdad puede dejar a salvo a los dos: para ello debería perder Banfield.

Estas cuestiones no deberían ser prioritarias. Ellos tienen que mirar más allá del hoy, porque si el enfoque es muy corto difícil que puedan sacar adelante la situación porque la pelea es larga.

Los dos DT escondieron un par de cartas en la previa. Igual que en cada partido, no por el clásico en sí, pero ya que podían hacerlo no dieron pistas para que se los descubra. Tal vez las últimas palabras de Cocca fueron realizadas para abrir más el abanico en relación al reemplazante de Gamba, al referirse a Ribas y Pereyra como candidatos y al agregar que Colazo y Novaretti habían "alcanzado" a los titulares.

Del lado leproso, Kudelka mantuvo la incógnita entre Alexis Rodríguez y Leal. Aunque tampoco confirmó lo que se cree un cambio seguro en torno al ingreso de Denis Rodríguez por el lesionado Formica. Pero no "tiró" nombres imprevistos, aunque podría sorprender.

Como sea, lo interesante es que dispongan un juego con la premisa de ir por un triunfo para que se viva un buen partido y no uno en el que nadie se atreva a ganar.

¿Si uno pierde? En principio, sólo sería el golpe. Salvo una derrota contundente. Claro, ninguno lo debe pensar.

"Que el equipo transmita y que la gente lo sienta", pidió Cocca

Más allá de pronunciar como intención: "Saldremos a buscar el partido" y que "tenemos mucha confianza en que las cosas nos van a salir bien", una frase que puede ser importante de cara al desarrollo del juego de esta tarde es la relacionada al disfrute: "Tengo muchas ganas que el equipo se suelte, que transmita y que la gente lo sienta". Las palabras del entrenador auriazul Diego Cocca aportan a la expectativa de un clásico para disfrutar mientras se busca el mejor resultado.

Y de eso también habló: "Ojalá salga un lindo espectáculo, pero lo importante es que los tres puntos queden en casa".

Kudelka: "La idea es repetir la insistencia por atacar"

"La idea es repetir la dinámica de la fecha pasada (victoria sobre Huracán, por 4 a 1), la intensidad, la posesión del balón y la insistencia por atacar", fue la consideración del técnico rojinegro Frank Kudelka cuando se expresó en torno a lo que pretende para el desarrollo del juego para esta tarde.

"Quiero ganar. Este juego se creó para eso. Esa es mi esencia, está en mi interior. Trato de que mi equipo juegue para ganar. No me gusta empatar", dejó bien el claro el DT.

Claro que también reconoció que no siempre se puede y que "si el trámite marque un empate lógico, no lo voy a desdeñar".