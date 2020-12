Qué pasó la Navidad que Maradona desapareció y al volver dijo: "Me llevaron los marcianos"

“Se fue y estuvo dos días ausente. Fue después de un 24 de diciembre a las 00 y vino como el 26 o 27. Le pregunté qué pasó, no sabía nada de él. ‘Me llevaron los marcianos’, me dijo. ‘No sabía dónde estaba, me recuperé, me levanté y vine para acá', me dijo después”, comentó Oliva a sus compañeros de programa, ante la hilaridad generalizada por la ocurrencia de Maradona.

Claro que Oliva acostumbrada a las ausencias repentinas de Diego, descartó que se haya asustado por no tener noticias de él durante dos días. “Nah, qué me voy a asustar. Fue acá en Argentina. Estábamos en Devoto y le dijo a mi mamá ‘suegra, me llevaron los marcianos’, ja”.

Embed

La narración de la anécdota que hizo Oliva destacó que antes de la escapada de Maradona, habían cenado tranquilos y en paz hasta la hora del brindis. Apenas pasados unos pocos minutos del choque de copas, cuenta que se acercó a donde estaba Maradona para ofrecerle algo para tomar y ya no lo encontró. “Estábamos ahí lo más bien y desapareció”, explicó. “No me enteré que pasó. Qué va a pasar, se fue con los amigos. Cuando volvió estábamos almorzando. No vino solo, vino con el guardia, ja”, añadió después, dejando entrever la verdadera razón de su larga ausencia.