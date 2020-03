La sinergia de los gobiernos provincial y municipal salientes, y la decisión política de transformar el predio luego de años de abandono, hizo que el autódromo rosarino resurgiera de sus cenizas y llegara a su cenit, a lo máximo que puede aspirar en el automovilismo nacional: traer por primera vez al Turismo Carretera. Para eso primero se lo remodeló y luego se lo amplió en dos etapas, con puente peatonal incluido y obras para mitigar los ruidos exigida por los vecinos de la zona. Pero en diciembre los signos políticos cambiaron, el peronismo ganó la provincia y el radicalismo la interna del frente progresista. No hubo continuidad y algunas cuestiones parecieron quedar en stand by. Pero los tiempos que pueden parecer lógicos en esas circunstancias no lo son para actividades que necesitan previsibilidad. Por eso no habrá TC este año, tampoco TC Mouras pese a que la ACTC había confirmado la fecha y el STC 2000 está en duda. Por eso, la pregunta hoy es, ¿qué pasa con el Juan Manuel Fangio?

El presidente de la sociedad del Estado municipal del autódromo sigue siendo Mauricio Malano, pero ya no tiene poder de decisión y no negocia más con las categorías. Tampoco tiene reemplazo aún y existe la posibilidad de que la sociedad quede bajo la órbita de la secretaría de Deporte y Turismo, a cargo de Adrián Ghiglione.

Lo más curioso pasó el último domingo. La ACTC publicó en su web que Rosario sería la sede de la 4ª fecha del TCM y la 2ª del TC Pick Up el 5 de abril. El último Ovación Grip publicó la noticia pero advirtió que el STC 2000 también había fijado ese mismo día su 2ª carrera. El martes ya no figuraba más el Fangio en el calendario teceísta y Río Cuarto la sustituyó ¿Quién negoció o negocia? Públicamente al menos no se sabe, porque no hay decisiones tomadas.

Es lógico que el nuevo gobierno municipal quiera saber cómo era o es el negocio, porque las categorías piden un cánon para venir y se debe tener claro qué representa y cómo vuelve a la ciudad. En principio, por ese motivo habría una reunión pronto entre el intendente, Pablo Javkin, y el presidente de la ACTC, Hugo Mazzacane. Y en esto, como se dijo, Rosario está sola hoy porque el gobierno provincial está en la misma situación y no tiene en la cabeza, al menos por ahora, el rubro automovilismo. De hecho, no aportó por ejemplo para hacer la tradicional Santa Fe-Cordona del Mundial de natación. La única carrera confirmada en la provincia es la de Rafaela del TC, el 2 de agosto.

Nadie lo confirmó pero se dice que el STC 2000 sí vendría el 5 de abril. Tampoco eso está definido. Por ahora hay más preguntas que respuestas.

Tremenda apertura en San Jorge

La apertura de las Agrupadas en San Jorge fue brillante, con tremendos espectáculos en todas las categorías. En la Promocional 850, el Conejo Daniel Bravo no se cansa de ganar y pese a que iba retirarse con 60 años tras el título del 2019, arrancó con todo. Lo siguió el subcampeón Lucas Bertolín y el debutante de 15 años, Jonás Maurelli. En la C2 pelearon con todo y el triunfo fue de Matías Vinciguerra, seguido de Matías Vitali y Adelquis Avila. Algo similar pasó en TA 1600, con la cerrada lucha entre el campéon de Chabas Adrián Castaganani, que venció a Matías Quaglia. Y en TC 4000 del Sur también pasó de todo y el triunfo fue para el de Empalme Villa Constitución Ezequiel Paulini,en áspero duelo con el campeón de Armstrong Juan Pablo Marconi, que lo escoltó. La próxima: 19/4, en San Nicolás.

TN, Top Race y Fórmula 1, el domingo

El Turismo Nacional se prepara para correr el próximo fin de semana la segunda fecha de su calendario, en el callejero de La Pedrera, donde el año pasado inició la temporada con el polémico choque entre el campeón 2018, Leonel Pernía, y el del 2011, el de Capitán Bermúdez Fabián Yannantuoni. Pero no será única atracción automovilística del fin de semana, ya que comienzan el Top Race y la Fórmula 1. El Top Race corre su primera carrera en Concepción del Uruguay y es toda una incógnita porque cambió de conducción y está en proceso de reconversión. Competirá junto al Rallycross. Y la F-1 inicia su año en Australia con el coronavirus dando vuelta. Cancelada la 4ª fecha en China, ayer se anunció que la 2ª en Bahrein, el domingo 22, será sin público.