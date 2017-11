Que no se repita en el Mundial...

El seleccionado argentino le ganaba 2 a 0 a Nigeria pero cometió muchos errores defensivos en el segundo tiempo y lo terminó perdiendo por 4 a 2 en el cierre de la gira por Rusia. Flojo partido de los rosarinos Di María, Banega, Belluschi y Lo Celso.

El equipo de Jorge Sampaoli, sin Messi, tuvo dos caras completamente distintas. En el primer tiempo desplegó un juego asociado de alto vuelvo, que por momentos se asemejó a lo que pretende el entrenador casildense para la selección. Argentina impuso condiciones y desbordó a Nigeria. Lo Celso tuvo escasas intervenciones.

Se jugaban 27' cuando llegó uno de los bloopers que sin dudas quedarán en el compacto de fin de año. El arquero nigeriano Daniel Akpeyi quiso salir jugando del área pero cuando Agüero lo presionó, el 1 de los africanos agarró la pelota con la mano, sin darse cuenta de que estaba fuera del área. No solo eso, sino que el error fue capitalizado por Ever Banega con un tiro libre que encontró nuevamente mal parado al arquero.

Nueve minutos después, y tras una gran jugada colectiva del mediocampo argentino, Paulo Dybala tomó el balón, se lo cedió a Pavón (el mejor jugador albiceleste del partido) y éste habilitó muy bien a Agüero, quien solo frente al arco empujó al gol y estampó el 2-0.

Sobre el final, en tiempo cumplido y cuando parecía que Argentina estaba más cerca del tercero, Nigeria descontó con un tiro libre de Kelechi Iheanacho, que de zurda y por encima de la barrera venció una lenta resistencia de Agustín Marchesín.

De aquí en adelante sería todo una pesadilla. Ya en el complemento, el equipo africano logró la igualdad a los 7', con una buena definición de Alex Iwobi, quien cruzó la pelota hacia el palo derecho de Marchesín. Claramente podía verse que la línea de tres no le da ningún rédito al seleccionado. Sino por el contrario, evidencia la lentitud de la última línea y saca a la luz lo poco aceitado de este sistema defensivo, que no es para ser utilizado por cualquier equipo.

Con pocos minutos en juego, Argentina ya sufría el partido. Apenas dos minutos pasaron desde el empate cuando Idowu finalizó con una certero disparo una buena jugada colectiva, poniendo el sorpresivo 3-2.

En la segunda etapa sumó algunos minutos Belluschi, que pese a jugar apenas medio tiempo lució raramente impreciso. También ingresaron Darío Benedetto por Agüero y Alejandro "Papu" Gómez en lugar de Lo Celso. El ex Central se fue desdibujando con el correr de los minutos y nunca pudo terminar de demostrar todo el potencial que tiene.

El equipo de Sampaoli decidió lanzarse al ataque en busca del empate pero esa fue la carta de despedida del partido. A los 23', otra vez Iwobi, después de dejar en ridículo a Mascherano, definió cruzado y transformó el marcador en goleada: 4 a 2.

No quedaría tiempo para mucho más, sólo algunos ataques aislados que terminaron sin destino o en fáciles centros a las manos del arquero nigeriano. La derrota estaba consumada.

Sampaoli tendrá sólo dos amistosos más en marzo antes de dar a conocer la lista de 23 futbolistas que estarán en el Mundial. El tiempo no abunda, por ende cuerpo técnico y jugadores deberán aprovechar al máximo cada partido que queda.

Preocupación por el Kun AgueroSergio Agüero debió dejarle su lugar a Benedetto en el entretiempo y el cambio sorprendió ya que el Kun había tenido una buena primera etapa. Luego se confirmó que el jugador del Manchester City había sufrido una lipotimia en el vestuario y fue trasladado a un hospital, donde le realizaron un chequeo general. Donato Villani, el médico de la selección, explicó lo que ocurrió: "Sufrió una lipotimia y por el viaje que ahora tenemos por delante preferimos hacer todos los chequeos en el hospital para asegurarnos de que está bien. Hace unos años, también jugando para la selección, ya le había pasado algo parecido, por eso queremos hacer todos los chequeos".La lipotimia ocurre usualmente por falta de riego sanguíneo en el cerebro y provoca pérdida repentina y pasajera del conocimiento.

La autocrítica de Sampaoli



El DT del selección argentina, Jorge Sampaoli, hizo una autocrítica luego de la derrota por 4 a 2 ante Nigeria. El casildense destacó lo que hizo el equipo en el primer tiempo pero aclaró que quedó preocupado por el nivel de sus dirigidos en el complemento, más aún cuando estaban en desventaja: "Fue muy difícil de explicar. Un primer tiempo de tres o cuatro a cero y nos vamos 2 a 1. En nueve minutos del segundo tiempo con tres lanzamientos largos nos terminan haciendo tres goles y es muy raro que en este equipo pase eso. Y después, ya todos los estímulos anímicos estaban a favor de Nigeria. El equipo fue a buscar pero no tuvo la capacidad, las luces que mostró en el primer tiempo, cuando tuvo jugadas de alto vuelo que pudieron haber generado una diferencia mucho mayor que con la que nos fuimos en aquella etapa".

En cuanto a la línea de tres por la que apostó nuevamente, el Zurdo expresó: "Numéricamente no estábamos en desventaja en defensa, incluso teníamos algún jugador más; son situaciones que tendremos que revisar y evaluar a futuro".

"Mi mayor preocupación fue el equipo en desventaja. Tenemos las individualidades para dar vuelta lo que pasó porque teníamos tiempo, como pasó con Venezuela en las eliminatorias. Esa fortaleza mental será clave en el futuro. Argentina tuvo la voluntad para intentar cambiar la historia, desde el esfuerzo, desde la búsqueda. No tuvo la capacidad de pensar la forma en la que había que hacerlo".

Y concluyó que "la búsqueda no se puede transformar en un momento de adversidad y locura; no se puede empujar para hacer un gol, hay que tener criterio".

Haciendo un balance de la gira por Rusia, Sampaoli destacó aspectos positivos: "Sacamos cosas positivas de estos dos partidos, bastantes. Argentina hizo un primer tiempo increíble, cuando fue extremadamente superior al rival".

Con respecto al futuro comentó: "Las evaluaciones serán constantes de cara al Mundial y la lista definitiva. Todas las giras nos dan la posibilidad de evaluar y sacar conclusiones. Hay que tener un diagnóstico claro de lo que pasó de cara a lo que viene".