“La sensación es de bronca, impotencia, pero primero hay que ponerse en contexto, vino uno de los mejores equipos del fútbol argentino en cuanto a funcionamiento y hoy (ayer) casi no generó situaciones de gol, nosotros hicimos un partido muy parejo. Arrancamos el segundo tiempo mucho mejor que ellos, al minuto 8 hubo un penal clarísimo a Brítez (de Bouzat). Entiendo que los árbitros se puedan equivocar, pero no sé qué está pasando porque fue claro el penal. Ante un rival muy difícil, lo superás y estás en tu mejor momento y que no te cobren uno es muy complicado. Esto se viene dando muchas veces y, sobre todo, de local. Y no fue un penal fuera de contexto porque estábamos superando al rival”. Diego Cocca fue durísimo contra Ariel Penel y fue más allá: “Necesitamos que no se equivoquen con Central”.

La jugada que discutió todo Central fue casi a los 9' del segundo tiempo. Brítez enganchó bárbaro ante Bouzat y cuando penetraba el área el volante rival cruzó su pierna izquierda. Al contacto el lateral canalla cayó, pero Penel hizo señas que simuló. Al toque ignoró otro penal en la otra área, en un centro de Cufré que Rinaudo desvió con su brazo derecho extendido.

“Nos erramos muchos goles y hubo un tiro en el travesaño. Necesitamos que no se equivoquen en contra de Central”, subrayó Cocca. “Era un partido de gol gana y si hubiésemos convertido cambiaba todo. No ligamos. Con Racing también nos perjudicaron. Hoy (ayer) la incidencia del árbitro fue determinante”, agregó caliente.

Y no se quedó en eso. “Estoy diciendo lo que pasa hoy, que a Central no le están cobrando cosas que son muy evidentes. Quiero defender el trabajo de estos jugadores y el cuerpo técnico, jugamos ante uno de los tres mejores equipos argentinos y no se notó la diferencia”.

El DT canalla también se refirió a la bronca del hincha por la derrota. “Entiendo que la gente esté enojada y se manifieste. En casi todos los cotejos de local fuimos superiores al rival”.

Y volvió sobre el penal. “El detalle no fue menor. Fue clarísimo. Se equivocó el juez, pero no es para matarlo tanto, se vienen acumulando otros errores como la posición adelantada de Riaño ante Racing. Es duro, pero estamos fuertes, en el buen camino y hay que torcer la historia”.