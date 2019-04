"Qué mejor oportunidad para ir a ver a Central"

¿Con qué equipo se va a encontrar Central?

Central se va a enfrentar a un equipo difícil, duro, como todo equipo paraguayo. Libertad es aguerrido y fiel a la historia de este fútbol con un buen juego aéreo. Con Cerro Porteño lo enfrentamos hace cinco días por el torneo local y te puedo decir que tiene buen manejo de pelota y jugadores de experiencia, que manejan bien los tiempos. Más allá de eso creo que será un partido muy parejo porque Central tiene lo suyo y viene de ganar un partido importante, independientemente de lo que Cocca ponga en la cancha. Quizá sea una buena oportunidad para Central para seguir por la senda de la victoria.

¿Basa más el juego en el buen trato del balón que en pelotazos largos?

Sí, porque tiene jugadores de buen pie, que manejan bien la pelota e intentan salir jugando cuando tienen la posibilidad. En ataque tienen un jugador de referencia como Tacuara Cardozo, que los invita para jugar a veces con pelotazos largos, aunque tengo entendido que mañana no estará porque está suspendido. Mejía es uno de los jugadores que mejor maneja el balón. Pero Libertad no es un equipo que se vuelve loco por atacar sino que se toma su tiempo.

¿Por lo que conocés de Libertad, qué partido le convendría hacer a Central?

Creo que con buena presión Central puede llegar a lastimar a Libertad. No sé muy bien cuál es la idea de Cocca y es una incógnita qué tipo de partido puede llegar a plantear, pero Central tiene armas para complicarlo.

¿Es un equipo que de local suele meter mucha presión con su gente?

No, no es un equipo que lleve mucha gente. En ese sentido no creo que Central llegue a tener demasiados problemas.

Atributos debe tener porque le ganó a Católica primero y después a Gremio en Brasil.

Sin dudas. Está mucho mejor en la copa que en el torneo local. Acá en Paraguay es bastante irregular, pero en la Libertadores está haciendo un gran torneo. El de mañana (hoy) va a ser un partido importantísimo para los dos. Con una victoria Libertad tendría un pie adentro de los octavos de final y Central se juega mucho para seguir con chances. El haber ganado el fin de semana le va a servir mucho desde lo anímico. Los jugadores están, más allá de que no se les venían dando las cosas, pero el último triunfo los puede ayudar para tener más confianza.

¿Cambió en algo Libertad desde la llegada de Chamot?

Mirá, hace poco que estoy acá en Paraguay y hace poco también que llegó el Flaco Chamot, sí puedo hablar de la experiencia de haber enfrentado a Libertad hace unos pocos días. De todas formas con Chamot consiguieron un resultado muy bueno en Brasil. Creo que todavía el equipo no logró la regularidad que todos quieren.

¿Cómo estás viviendo la experiencia del fútbol paraguayo?

Estoy tratando de adaptarme de a poco, con muchas expectativas. Anoche (el martes) nos tocó ganar en la copa, donde estamos con 9 puntos, y en el torneo local estamos a cinco puntos de Olimpia, que es el puntero, pero con muchos partidos por delante todavía. Estoy bien, contento y motivado.

¿Acostumbrado al fútbol paraguayo o al jugador argentino no le resulta tan complicado adaptarse?

Acostumbrarse al fútbol es fácil, lo que se me hizo muy pesado en los primeros meses fue el calor. Los mismos muchachos de acá de Paraguay me decían que era un clima que hacía tiempo no se vivía, pero ya estoy mucho mejor.

¿Tenés pensado ir a la cancha?

Tengo pensado ir a la cancha. Tengo todo organizado para ir con la familia.

Tratá de que no te descubran.

No, (risas). No pasa nada. Además estoy en mi tiempo libre y qué mejor oportunidad para ir a ver a Central. Ya que no puede viajar para verlo en Rosario voy a aprovechar para hacerlo acá.

No venís, pero imagino que seguís la campaña desde allá.

Seguro. Cuando tengo la oportunidad de verlo, lo hago. Lo que pasa que muchas veces coincide con que jugamos nosotros acá. Ojalá pueda lograr una nueva victoria después de un tiempo en el que no se le venían dando las cosas. Deseo que puedan salir adelante porque todos se lo merecen. En Central hay un grupo espectacular y lo que necesita es un poco más de confianza. Seguramente los chicos han tenido unos días lindos después de la victoria.

Lindos no sé, pero sí de mucha más tranquilidad.

Claro, a eso me refiero, al clima con el que se trabaja después de un triunfo que hacía mucho tiempo que no se lograba. Estoy seguro que a todos les vino muy bien. Espero que puedan seguir por este camino.