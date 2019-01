Â¡Que los cumplas feliz!

"Que Tiro se quede en primera". Ese fue el deseo que expresó Javier Cámpora ante una torta de chocolate que compartió con sus compañeros de equipo y técnicos cuando cumplió sus 26 años, mientras hacía la pretemporada con Tiro Federal en Potrero de los Funes (San Luis). Pero lamentablemente el deseo no se le cumplió al goleador del Apertura 2005 y el Clausura 2011, con 13 y 11 goles en cada uno, respectivamente. Este mes Cachorro cumplió 39 años. ¿Cuál habrá sido esta vez el deseo del ex delantero que debutó en Rosario Central y hoy está alejado de las canchas y al frente de un emprendimiento comercial en el microcentro de Rosario? ¿Dónde habrá celebrado el ex jugador que se calzó los botines en Uruguay, Chile, México y Grecia y, además de la camiseta auriazul y de la de los Tigres de Ludueña, vistió las de Huracán, Racing y All Boys?