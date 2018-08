Al telón de la segunda Superliga lo levanta Newell's, en cancha de Vélez. Un buen partido. Un complicado juego para los rojinegros. Es cierto que el equipo de la V azulada no es aquel de hace varios torneos, pero tampoco lo es el rojinegro. Igual, el desafío es de esos que pueden marcar el paso. El resultado positivo (también se establece esa calificación si es un empate) agrandará a los dirigidos por Omar De Felippe, que ayer recibieron una última muy buena noticia por la llegada del Gato Formica (ver página 2), más allá de que esta noche no estará para jugar. Obviamente, un tropiezo preocupará, aunque lo de hoy a las 19 es sólo el primer peldaño de la escalera de 25 del certamen.

Newell's no llega de la mejor manera al inicio, pero tampoco mal. Pinta como para un mejor inicio de lo que fue el cierre del torneo pasado. El plantel se reforzó pese a los contratiempos económicos por los que atraviesa el club desde hace tiempo. Tal vez no por nombres rutilantes, más allá de la reciente llegada de Formica. Hoy en cancha podrá tener a cuatro de los diez nuevos, y aunque el DT no confirmó a los once en principio dos serían de la partida (el defensor Teodoro Paredes y el volante Joel Amoroso) y dos en el banco (el lateral/volante Mariano Bíttolo y el centrodelantero Alfio Oviedo).

La alineación sería muy parecida a la que viene de vencer 3-0 a Defensores Unidos de Zárate y avanzar a 8º de final de la Copa Argentina (jugará con Atl. Tucumán), con el esquema 4-2-3-1 que viene utilizando el técnico desde que asumió hace casi 5 meses, cuando el 12 de marzo el rojinegro venció 2-0 a los sanjuaninos de San Martín. Una formación que tal vez varíe cuando tenga a disposición al Gatito Formica y si el paraguayo Oviedo se hace un lugar, pero esto también dependerá de lo que se vea en la cancha esta noche.

Hoy con el portugués Leal de punta, con Fértoli por izquierda y Amoroso en la derecha con la doble función de llegar al área rival y dar una mano en el medio, ahí donde aparece Figueroa para manejar la pelota delante de los "contenedores" Rivero y Bernardello.

En la defensa están las mayores dudas. Porque el DT no confirmó a los nombres. Porque llegaron como refuerzo un par de jugadores que hoy no estarán (Iván Piris, sin habilitación y sin ritmo de juego, y Leandro Grimi, lesionado); porque en principio Mariano Bíttolo arranca atrás (por cuestiones físicas) de Leonel Ferroni, porque en la zaga Fabricio Fontanini es número puesto pero ni el llegado Paredes ni Callegari ni Luque asoman firmes para acompañarlo. ¿En el arco? Ibáñez, que tapó unas cuantas "salvadoras" en la Copa Argentina, que se quedó con el puesto cuando lo peleaba con Pocrnjic (se fue a Aldosivi) y que está por encima del reciente incorporado Alan Aguerre, a quien De Felippe trajo por conocerlo en su paso por Vélez.

Sí, Vélez, el rival de esta tarde-noche. El equipo dirigido nada menos que por Hernán Heinze, el ex Newell's que tan buenos recuerdos dejó a los rojinegros, más allá de ser parte del campeón 2013. Un equipo sin figuras porque se fue Mauro Zárate a Boca, porque hoy no jugará Fabián Cubero y tendrá mayoría de jóvenes, como en el torneo pasado en el que apenas terminó algo mejor que la Lepra. Por eso el partido se presume parejo, complicado, pero con resultado abierto a la chance de abrir el juego pisando firme.

El festejo con el artillero. Leal se destacó por sus goles en el torneo pasado y convirtió por Copa Argentina, el domingo. Figueroa y Fértoli, encargados de asistirlo, lo abrazan.

Pilcha nueva, concentrados y reserva

Newell's vuelve a tener sponsor en la camiseta: el grupo Márquez. Además de los 11, la lucirán estos 7: Nicolás Temperini, Stéfano Callegari, Mariano Bíttolo, Juan Ignacio Sills, Jerónimo Cacciabue, Joaquín Torres y Alfio Oviedo. Y a las 12 jugará la reserva de Héctor Bidoglio, con Williams Barlasina; Diego González, Francisco Manenti, Juan Bedouret y Matías Odone; Nicolás Castro, Juan M. Requena y Nahuel Cisneros; Julián Marcioni, Lisandro Cabrera y Rodolfo Rotondi. Banco: Brian Bustos, Juan P. Freytes, Starling Yendis, Diego Calcaterra, Ramiro Sordo, Francisco González y Enzo Cabrera.