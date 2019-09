Que el miedo no los paralice

Central y Newel'ls no están protegidos por una fuerza colectiva. Ninguno de los dos, hasta ahora en la Superliga, adquirió ese capital que significa jugar con convicción para reforzar una idea. Bajado al llano, el abogado del Diablo diría que Central y Newell's son el hambre y las ganas de comer. Por algo son equipos que se formaron para vivir incrustados en la tabla de los promedios. De hecho, la sustancia que transpira este clásico está emparentada con una titánica pelea por no descender. También llegarán al Gigante sin haber estado en ese refugio que les permite a los buenos equipos sostenerse en la adversidad. Habrá que verlos a Cocca y Kudelka si se sienten tan cómodos a la hora de pensar el partido como se mostraron sueltos en los micrófonos. Será cuestión de mensurar sus capacidades cuando metan las piernas en el pantano de la exigencia máxima. En ese sentido, la sensación es que como ambos equipos caminan sobre sus hombros con la espada de Damocles, dirimir una supremacía en la 6ª fecha es una instancia que inhibe para hablar de definiciones. De todas maneras, más allá de los nombres que elijan, no va a ser cosa que los miedos rebasen el manual de cada uno. Una derrota no debiera sumergir a Cocca y Kudelka en un mar de culpas. Si les gusta tanto salir a ganar, como bien declararon, hoy tienen la gran oportunidad de sus vidas de demostrarlo.