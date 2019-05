Que comience el gran show del Turismo Carretera

El Galpón 17 de la Franja Joven del Río en el Mercado de Frutos Culturales se tornó en una especie de boxes por un buen lapso. Autos de carrera sobre la dársena. Pilotos de grueso calibre entremezclados con el público que se acercó ayer al mediodía como aperitivo del gran menú que se pondrá hasta pasado mañana sobre la cinta asfáltica del renovado Juan Manuel Fangio. La intendenta Mónica Fein llegó sonriente a la convocatoria y comenzó a destilar una intensa charla junto a Facundo Ardusso, el campeón Agustín Canapino y Jonatan Castellano, quienes palpitaron la previa del gran espectáculo que desde hoy temprano le dará vida a la 5ª fecha del Turismo Carretera. La máxima categoría del automovilismo pisará por primera vez el trazado rosarino y promete librar una memorable velada.

La acción comenzará hoy. Hay amenaza de lluvia para todo el fin de semana. Pero para el tuerca eso no será una barrera que impida apiñarse al alambrado del Fangio y seguir mediante asado y fernet lo que vaya sucediendo en el interior del circuito, que desde ayer comenzó a darles la bienvenida a cientos de fanáticos.

Ayer fue el turno de darle el puntapié inicial al histórico acontecimiento. El Mercado de Frutos Culturales albergó a la selecta comitiva encabeza por la primera mandataria rosarina Mónica Fein, quien es una de las personas que más brega por mantener con vida propia al trazado local. "Estamos más que emocionados porque comenzamos con un autódromo que fue creciendo en los últimos años", arrancó la intendenta.

"Esta carrera era el sueño para esta ciudad y por eso estamos muy orgullosos de recibir al TC. Y en este aspecto quiero agradecerle al gobernador Miguel Lifschitz, quien se comprometió personalmente para cumplir con esto y lo hizo", remarcó Fein. "Ahora queremos disfrutar de este fin de semana, que será muy especial por todo lo que genera esta categoría", cerró la primera dama de la ciudad y una de las personas responsables para cristalizar esta histórica carrera.

"Es un circuito muy particular. Rosario siempre fue así para los pilotos. Es un trazado desafiante y tiene curvas complicadas. Es bastante trabadito y veloz", apuntó a su turno el campeón Agustín Canapino sin dudar cuando se lo consultó sobre el Juan Manuel Fangio.

El arrecifeño manifestó además que "las expectativas para esta carrera son altísimas. El Turismo Carretera es único en Argentina. Es difícil que pase algo así en el resto del mundo. La verdad es que es muy importante que Rosario pueda disfrutar de una competencia de esta magnitud".

Luego tomó la posta el máximo representante de todos los santafesinos: Facundo Ardusso. "Soy de Las Parejas pero esta es mi segunda ciudad, ya que en su momento viví varios años en mi época de estudiante de ciencias económicas. Luego me picó el bichito del automovilismo y me quedaron ocho materias para recibirme. Lo que pasó fue que me dediqué de lleno a esto", argumentó el Flaco antes de largar una carcajada.

"Puedo decir que seré local y por eso será una carrera especial. Vivo esta fecha con mucha intensidad. En mi caso, la presión siempre está más allá de dónde corramos. Sinceramente estoy muy motivado por ver el autódromo colmado como pinta que estará, ya que llegó mucha gente y desde mañana (hoy) se sumarán muchos más", deslizó el parejense que corre con un muy buen Torino.

Jonatan Castellano (Dodge) fue el último que tuvo la palabra en el cálido y pintoresco galpón que pertenecer al Mercado de Frutos Culturales. Pinchito apostó un pleno a su favor de manera contundente. "Se nota que esta carrera despertó mucho interés en la zona. Será la primera vez que el TC se presentará en esta ciudad y por eso me quiero anotar como el primer ganador", tiró el piloto de Lobería. Y agregó: "Rosario es una ciudad muy importante para traer al Turismo Carretera. No tengo dudas de que nos acompañará muchísimo público. Esperemos brindar un gran espectáculo".

Luego de la conferencia de prensa, los pilotos posaron felices de fondo y a la vera del Monumento Nacional a la Bandera para luego emprender cada uno su hoja de ruta. Pero desde hoy saldrán a dar pista para el espectáculo que toda la comunidad nacional tuerca seguirá con atención por todo lo que genera de manera natural el TC.