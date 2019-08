Pura emoción en Perú y Fisherton

Nadia Porodoska había advertido el sábado, pese a tener asegurada la medalla de plata y la clasificación a los Juegos Olímpicos, que "falta un partido muy importante". Se refería al oro y explicó cómo se plantó ante esa situación: "No me quería relajar, no es lo mismo tener una medalla de oro que una de plata y traté de manejarme como si no hubiese ganado nada". Sobre los momentos de desventaja en el partido y el modo en el que los revirtió, comentó: "Trataba de enfocarme en el punto, en la estrategia, en ver qué le molestaba a ella, en lo que estaba haciendo yo, intenté todo el tiempo de sacarme el resultado de la cabeza. Estaba abajo pero siempre creyendo en el presente". Los triunfos de semifinal y final en Lima son de los más importantes de la carrera de la rosarina, quien además puso en ese escalón cuando "en 2016 clasifiqué al main draw del US Open, eso fue para mí también muy importante, pero esta semana ha sido increíble". Sellada la victoria de ayer la televisión conectó a Nadia con su mamá Irene, quien le habló desde Fisherton, en Rosario: "Estamos muy emocionados, no te puedo explicar lo que acabamos de ver (...) Sos una campeona, el país debe estar orgulloso de tenerte", le dijo. Fue el momento en el que Nadia quebró en lágrimas. No ve a su familia desde hace cinco meses y lo hará recién a fin de año, ya que se instaló en España para darle vuelo a su carrera y encontrar chances de crecer.