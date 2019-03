Newell's juega hoy pensando en hoy. No en el promedio que viene. Los tres puntos en juego frente a Gimnasia valen para ahora. No mirando al futuro. Claro que esto no invalida la importancia de conquistar una victoria en La Plata para sumar en la tabla que generalmente no se ve, aunque para tenerla presente desde ahora puede mirarse la infografía que acompaña estas líneas. Igual, las primeras oraciones tienen que ver con lo actual porque este equipo debe volver a ponerse de pie tras dos caídas al hilo, porque más de la mitad de los protagonistas de esta tarde son muy jóvenes alcanza con cargarles la responsabilidad de hoy, no la que vendrá, más allá de que pueden ser ellos mismos a quienes les toque la gran responsabilidad del futuro promedio.

Se sabía que esto iba a suceder a esta altura del torneo, con apenas 3 fechas por jugarse. Lo que venía complicado de arranque no pudo enderezarse a tiempo, más allá que desde que asumió Héctor Bidoglio los números comenzaron a inflarse. No de la manera necesaria, pero sí en mayor proporción. Basta con repasar que con el actual DT la Lepra sumó 13 puntos en 9 partidos y que con el anterior, Omar De Felippe, la cosecha fue de 12 en 13 cotejos.

Y hoy, con complicaciones importantes como son las ausencias de experimentados, aparecerán demasiados pibes. Y justo ante un rival que se está jugando lo mismo que Newell's y más, porque también corre riesgos en este torneo si no suma más y los de abajo se despiertan. Pero ese es un tema para los de Gimnasia, que encima vienen de una derrota en el clásico.

Los rojinegros también perdieron y de locales cuando no parecía que sucedería frente a Talleres. Y habían puesto la cabeza ante River en el Monumental. Dos derrotas que cortaron la racha invicta de la mano de Bidoglio y que levantaron más polvareda que la lógica. Sobre todo si se tiene en cuenta el anterior andar.

Encima, lo que perdió el equipo fue a varios integrantes de importancia. Con Maxi Rodríguez a la cabeza, al que no tuvo en los dos últimos partidos por lesión y tampoco jugará hoy. Además no estará en el Bosque platense la dupla brava del mediocampo, debido a suspensiones, que conforman Cacciabue y Rivero. Otro que se quedó en Rosario es Bíttolo, por lesión.

Al menos, estarán desde el vamos los experimentados Figueroa y Formica, en su caso más por obligación que por condición física. Serán los que se pongan al equipo al hombro. Para ir a ganar, para equilibrar con la juventud, claro que también acompañados desde la defensa por Fontanini y también en ataque Leal, que parece querer revertir la pobrísima imagen de los veinte partidos anteriores con un par de buenas apariciones con la misma cantidad de goles.

Y los pibes que enfrentarán al Lobo (ver aparte) deberán aprovechar la gran chance que siempre esperaron, sea el momento o no, y demostrar que llegaron en condiciones a primera para quedarse.

No le será sencillo a Newell's traerse los tres puntos del Bosque, pero tampoco al Lobo dejarlo sin nada. La Lepra lleva tres visitas sin ganarle y sin marcarle goles, pero las rachas de este estilo también están para cortarse.